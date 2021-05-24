Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi eski polis sınırda yakalandı
Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı eski polis sınırda yakalandı
|24 Mayıs 2021 16:50
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Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Bosnaköy köyü mevkisinde, 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan kişiyi gözaltına aldı.
Yapılan incelemede, kaçmaya çalışan kişinin, FETÖ şüphelisi, meslekten ihraç edilen eski polis E.T. olduğu belirlendi.
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