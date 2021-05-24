Sayıştay Daire Başkanlığına Ömer Zengin seçildi
Sayıştay Daire Başkanlığına, 5. Daire Üyesi Ömer Zengin seçildi
|24 Mayıs 2021 17:10
|+Aa- Yazdır
Sayıştay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sayıştay Genel Kurulu toplandı.
Toplantıda, Sayıştay Daire Başkanlığına, 5. Daire Üyesi Zengin seçildi.
Zengin, 1969 yılında Turhal'da doğdu, 1990 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 1992 yılında Sayıştay'da göreve başlayan ve İngilizce bilen Zengin, 2010'da TBMM Genel Kurulunca Sayıştay üyeliğine seçildi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Kurumlararası geçici görevlendirilen memura ücret ödemesi yapılabilir mi?
09 Mayıs 2021 00:03
|Eşinin uçak biletini bütçeden ödeten belediye başkanı Sayıştay'a takıldı!
23 Nisan 2021 10:01
|Sayıştay, engelli istihdamında 9 belediyeyi uyardı
20 Nisan 2021 10:04
|Sayıştay'dan müdür yardımcısı atamasında aylıklı öğretim elemanı şartı!
19 Nisan 2021 12:00
|Sayıştay'dan temsil, tören ve ağırlama giderleri ile ilgili kritik karar
18 Nisan 2021 06:45
|Zabıta birimine geçici görevlendirilen personele maktu fazla çalışma ücreti ödenir mi?
10 Nisan 2021 14:50
|Mevzuata aykırı atamada imzası olmayan harcama yetkilisi kamu zararından sorumlu mudur?
07 Nisan 2021 00:04
|Sayıştay bütçeden saat hediyesine kamu zararı dedi
13 Mart 2021 19:11
|İç denetçiler şube müdürlüğü yapabilir mi?
02 Mart 2021 14:02
|Belediye memuru, zabıta memuru olarak görevlendirilemez
28 Şubat 2021 16:53