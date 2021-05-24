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Belediye Başkanı sosyal medya üzerinden hemşehrisine hakaret etti

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, CHP'li Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram'ın bir hemşehrisine sosyal medyadan hakaret etmesine tepki gösterdi
 24 Mayıs 2021 17:27
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Belediye Başkanı sosyal medya üzerinden hemşehrisine hakaret etti

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ilçe teşkilatlarıyla birlikte bir araya gelen AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile il yönetimi, yağan yağmurun parti binasının önünü çamur haline getirmesi nedeniyle diğer sokaktaki kahvehane önünde buluşmuştu. AK Parti ilçe yöneticileri, belediye yetkilileriyle iletişime geçerek sokağa mıcır dökülmesini istedi. Olumsuz cevap alan yöneticiler, 'mıcırı biz dökelim' demelerine rağmen izin alamayınca, teşkilat buluşması diğer sokakta bulunan kahvehane önünde gerçekleştirildi.

Yaşanan gelişmeler üzerine bu duruma sosyal medya üzerinden tepki gösteren AK Parti Ayvacık İlçe Yöneticilerinden Fatih Kocabıyık'ın iletisine yorum yapan CHP'li Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram'ın küfürlü yorumu büyük tepki çekti.

"CHP yönetilemeyen bir parti haline geldi"

Konuya ilişkin İHA muhabirine açıklamalarda bulunan AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, "Daha önce de söylemiştik, CHP artık yönetilemeyen bir parti haline geldi. Yönetilemeyen CHP bu kez de Ayvacık ilçemizde karşımıza çıktı. Grup Başkanvekilimiz Bülent Turan ile 3 gün boyunca bir dizi programlar gerçekleştirdik. Orada sadece Çanakkale'de değil, dünyada ses getiren projelerden bahsettik. Bu 3 günün sonunda son durağımız Ayvacık idi. İlçe binamızda planladığımız teşkilat buluşmamız yağan yağmurun kısa sürede sokağı kullanılamaz hale getirmesinin akabinde, sokağın girişindeki meydana taşındı" dedi.

"Kendi imkanlarımızla dahi çözmemize izin verilmedi"

Çamur yolu kendi imkanlarıyla düzeltmek istemelerine rağmen kendilerine izin verilmediğini belirten Başkan Makas, "10 bin nüfuslu bir ilçenin en işlek sokaklarından birinde yaşanan bu hadiseyi şifahen belediye personeline aktarmamıza rağmen bırakın çözüm üretmeyi, kendi imkanlarımızla dahi çözmemize izin verilmedi. Hatırlatmak zorunda değiliz, gelsin yapsınlar diyerek sonra da yapmadılar diyebilirdik. Boy boy resimler verebilirdik. Aslan yattığı yerden bellidir diyerek, siyasi malzeme olarak kullanabilirdik. Ancak yine söylüyoruz, bizim bir derdimiz var. Bu kadim şehre bir borcumuz var. Tarihin üzerimize yüklediği sorumlulukla bu şehrin evlatları olarak hizmet etmek istiyoruz" diye konuştu.

"Hizmet siyaset üstü bir meseledir"

Ayvacık ilçesine doğal gaz müjdesini paylaşmak için orada olduklarını da sözlerine ekleyen Makas, "Nitekim tam da bu yüzden oradaydık. Ayvacık'ımızın doğal gaza kavuşmasından duyduğumuz mutlulukla oradaydık. Ancak, maalesef bir teşekkür bile yok. Arkadaşlar hatırlattı, 'Yol bozuk, gelin yapın' diyerek görevlerini yaptılar. Arkadaşlarımıza teşekkür yok. Hadi onu etmedin, doğal gaz getirdik EPDK'dan söz aldık, yine teşekkür yok. İnsan en azından AK Parti'nin bürokratlarına bir teşekkür etmez mi? Halkımızı büyük bir dertten kurtardınız demez mi? Ne oldu sonunda? Sen bize yürüyecek bir yol vermedin ama biz yürütmediğin yolun önündeki meydanda, adeta bir şölen havasında tüm Ayvacıklı hemşehrilerimizle birlikte doğal gaz için aldığımız sözü paylaştık. Bununla gurur duyuyoruz. Fakat kusura bakma sayın başkan, hizmet siyaset üstü bir meseledir" dedi.

"Yarın yüz yüze bakacaksın sayın başkan, seviye düşürmeye ne gerek var"

CHP'li Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram'ın sosyal medya üzerinden arkadaşlarına hakaret ettiğini kaydeden Başkan Makas, "Ayrıca teşekkür etmek küçültmez, tam tersine büyültür. Sorumluluk bilip hatırlatmışız, dönüp teşekkür edeceğine, arkadaşlarımıza sosyal medyadan hakaret vari konuşmalar yapıyorsun. Ayvacık 10 bin nüfuslu bir ilçemiz, yarın yüz yüze bakacaksın sayın başkan. Ne gerek var seviyeyi düşürmeye? Hizmet yok, siyasi nezaket yok yok oğlu yok. Üzülüyoruz Ayvacık'ımızın adına. Yerelde iktidar olduğunuz yerde gelip iş yapan AK Parti. Ama maşallah sesi en gür çıkan, hakaret eden CHP'li belediye başkanı. Dönüp, 'Haklısınız, bugün yetişmez' deseydin, baş tacı. O zaman çıkar, meydandan da biz teşekkür ederdik. İlgilendi ama yetişmedi, eyvallah derdik. İlçe binamızda düzenlediğimiz toplantımızın bu vesileyle daha geniş bir mekanda, heyecan ve coşkuyla adeta bir miting havasında gerçekleşmesine vesile olduğunuz için biz size teşekkür ediyoruz. Ayrıca sayın başkan, o sokağa bizden sonraki gün mıcır döktüğünüz için o sokak sakinleri adına sizlere teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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