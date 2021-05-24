Benzinde pompa fiyatlarına yansımayacak indirim
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından benzine ÖTV indirimi açıklaması
|24 Mayıs 2021 17:28
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EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre; Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi, 25/05/2021 tarihinde geçerli olmak üzere Benzinde 18 KRŞ/LT indirim gerçekleşmiştir.
Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır.
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