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Oyuncu Burak Sergen koronayı atlattı

Koronavirüse yakalanan Burak Sergen taburcu oldu. Ünlü oyuncu, '45 gün sonra ilk defa gün yüzüne çıkıyorum' dedi
 24 Mayıs 2021 17:31
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Oyuncu Burak Sergen koronayı atlattı

Bir ay önce koronavirüse yakalanarak hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Burak Sergen, uzun zamandır yoğun bakımda tedavi altındaydı. Burak Sergen koronavirüsü atlatarak bugün hastaneden taburcu oldu.

Sergen hastane çıkışı, "45 gün sonra ilk defa gün yüzüne çıkıyorum. Yendiğime çok mutluyum bu hastalığı. Berbat bir şey ve çok ciddiye alınması gereken bir şey" ifadelerini kullandı.
DHA
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