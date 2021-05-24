Ege ve Akdeniz'de büyük tatbikat yarın başlayacak

Deniz Harp Merkezi Komutanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Tatbikat Direktörü Tuğamiral Yalçın Payal, tatbikatın özellikle kriz yönetimi ve doğal afetlerle mücadele faaliyetleri süresince kamu ve kurum ve kuruluşlarının katılımıyla kurumlar arası eşgüdüm, usul ve esaslarının deneneceğini belirterek, bu kapsamda DENİZKURDU Tatbikatına Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıklar bağlısı 10 kamu kurumu ve Türk Kızılayı iştirak edeceğini söyledi.

Yarın birlik ve gemilerin üs ve limanlardan hareketleriyle başlayacak olan tatbikatın, harekata hazırlık, serbest oyun ile liman ziyaretleri ve seçkin gözlemci günü olmak üzere 3 safha halinde icra edileceği bilgisini veren Payal, 25-27 Mayıs tarihleri arasındaki Harekata Hazırlık safhasında temel deniz harp nevilerine yönelik su üstü harbi, denizaltı savunma harbi, hava savunma harbi, amfibi harekat, mayın harbi, elektronik harp, denizde denetim harekatı, denizaltıdan personel kurtarma eğitimleri ve fiili silah atışları, tatbikatın 28 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasındaki serbest oyun safhasında ise jenerik bir senaryoya dayalı şekilde kurgulanmış olan kriz yönetimine yönelik eğitimlerin icra edileceğini ifade etti.

Payal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gereğince gemilerin halkın ziyarete açılmayacak olmasına karşı tatbikatların önemli bir ananesi olarak tatbikata katılan 83 gemi tarafından 2-4 Haziran tarihleri arasında 22 limanın ziyaret edileceğini anlatarak, "Tatbikatın 5 Haziran tarihinde icra edilecek seçkin gözlemci gününde askeri ve mülki erkan ile Türkiye'de görev yapan yabancı ülke askeri ataşelerinin de katılımıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının yüksek harekata hazırlık seviyeleri sergilenecektir." ifadelerini kullandı.

Tuğamiral Payal, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Türkiye Cumhuriyeti'nin deniz hak ve menfaatlerinin korunması maksadıyla verilecek her türlü görevi icra etmeye hazır ve kararlı olduğunu sözlerine ekledi.

- "Spesifik olarak belli bir silahın denenmesi planlanmadı"

Bir gazetecinin "Bu tatbikatta yeni mühimmat veya yeni atış şekli olacak mı?" şeklindeki sorusu üzerine Payal, şöyle konuştu:

"DENİZKURDU serisi tatbikatlar genellikle stratejik seviyede tatbikatlar olup yeni tedarik edilmiş mühimmat veya silahların denenmesi asıl amaç olarak kapsanmıyor. Dolayısıyla biz yeni aldığımız silahları bu tatbikatlardan bağımsız olarak planladığımız faaliyetlerde deniyoruz. Bu tatbikat stratejik seviyede tüm imkan ve kabiliyetlerin, personel, materyal, teçhizat, doktrin, usuller olarak harbe hazırlık eğitimlerini gerçekleştirmek için yapılıyor. Spesifik olarak belli bir silahın denenmesi planlanmadı."

Yalçın Payal, tatbikat esnasında gemilere basın mensuplarının alınıp alınmayacağının sorulması üzerine, "Malum pandemi sürecinden geçiyoruz. Dolayısıyla Deniz Kuvvetleri de görevlerini aksatmadan yürütebilmek için ülke çapında alınan tedbirlerle uyumlu olarak hatta bazı yerlerde daha sıkı tedbirler alarak faaliyetlerini yürütmek durumunda. Bu nedenle birliklerimizin birlikte görev yapan personel dışındakilerle temasını minimize edecek şekilde tedbir almak durumunda kaldık ancak bu etkileşimi gerçeğe yakın yapabilmek için eldeki tüm teknik vasıtaları kullanmayı planlıyoruz." dedi.

Tatbikatta görev alacak personel sayısının sorulması üzerine Payal, DENİZKURDU-2021 Tatbikatı'nda yaklaşık 25 bin 500 civarında personelin görev alacağını kaydetti.

Basın toplantısının ardından Tatbikat Kontrol Merkezi'ni ziyaret eden Payal, gazetecilere, jenerik senaryoya göre icra edilecek tatbikatın Tatbikat Kontrol Merkezi'nden kontrol edileceğini söyledi.

Payal, 150 civarında personelin jenerik senaryonun oynatılması için burada görev yapacağını belirterek, "Tatbikat buradan kontrol edilecek, buradan kontrol edilecek senaryoya göre denizdeki birlik ve karargahlar tarafından sevk ve idare edilecek. Şu anda tatbikatta yer alan bütün unsurlarla gerçek zamanlı olarak iletişim teknik altyapısı en üst seviyede bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.