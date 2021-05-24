Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Taksici ve müşteri arasında 'kısa mesafe' kavgası kamerada
Fatih'te taksi şoförü ve yolcu arasında 'kısa mesafe' sebebi ile tartışma yaşandı. Kavgaya dönen tartışma bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi
|24 Mayıs 2021 18:19
|+Aa- Yazdır
Olay, Fatih Çarşamba Mahallesinde bugün sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre taksiye binen yolcu, kısa mesafe gittikten sonra ücretini ödeyerek inmek istedi. Bu duruma sinirlenen taksi şoförü, yolcu ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine ikili mahalle ortasında birbirini yumruklamaya başladı. Çevrede bulunan vatandaşlar olaya müdahale ederek iki tarafı ayırdı.
O ANLAR ANBEAN KAMERALARA YANSIDI
Öte yandan, ikilinin birbirini darp etme anları çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Hakkari merkezli 9 ilde 'ehliyet sınavı' operasyonu
24 Mayıs 2021 18:51
|Küçükçekmece'de vahşet: Annesini öldürüp kafasını tencerede sakladı
24 Mayıs 2021 18:27
|Belediye Başkanı sosyal medya üzerinden hemşehrisine hakaret etti
24 Mayıs 2021 17:27
|Çinli online oyun ve bahis çetesine operasyon: 24 gözaltı
24 Mayıs 2021 16:06
|Eski eşi ve iki kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli yakalandı
24 Mayıs 2021 15:34
|Bakan Pakdemirli: Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı
24 Mayıs 2021 15:13
|Arkadaş cinayeti şüphelisi: Aynı kıza aşık olmuştuk
24 Mayıs 2021 14:50
|Kayıp telefondan DNA'ya ulaşıldı, cinayetin failleri ortaya çıktı
24 Mayıs 2021 14:28
|Kazada yaralanıp, sağlık çalışanları ve polise saldıran kişiye suç duyurusu
24 Mayıs 2021 13:55
|İki kadının silahla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili 2 gözaltı
24 Mayıs 2021 11:51