FETÖ'nün sözde firar sorumlusu Ankara'da yakalandı
|24 Mayıs 2021 18:14
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Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında 3 ayrı mahkemeden yakalama kararı bulunan FETÖ'nün sözde firari sorumlusunun Etimesgut'ta olduğunu belirledi.
Firari örgüt üyesinin kaldığı adrese baskın yapan ekipler, sahte kimlik taşıdığı tespit edilen İ.D'yi gözaltına aldı.
İ.D'nin kaldığı adreste yapılan aramada çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve sahte kimlik yapımında kullanıldığı değerlendirilen kimlik ve kimlik bilgileri ele geçirildi.
Firarileri yurt dışına kaçırmakla görevliydi
Fiziki ve teknik takip sonucunda yakalanan İ.D'nin FETÖ'nün gizli haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu, firari örgüt üyelerine sahte kimlik düzenlenebilmesi için yardım ettiği, firari örgüt üyelerinin yurt dışına kaçmalarına yardımcı olduğu belirlendi.
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