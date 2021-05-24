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Küçükçekmece'de vahşet: Annesini öldürüp kafasını tencerede sakladı

Küçükçekmece'de Tuğçe Sayın (35), annesini önce bıçakla öldürdü ardından kafasını satırla kesip tencereye koydu. Sayın'ın, annesi Sevilay Palabıyık (67)'ın sol bacaklarındaki etleri de sıyırıp bir kovaya koyduğu öğrenildi
 24 Mayıs 2021 18:27
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Küçükçekmece'de tartıştığı annesini bıçakla öldürdüğü iddia edilen kızı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Halkalı Merkez Mahallesi'nde kızıyla birlikte yaşayan Sevilay Palabıyık'tan (59) haber alamayan eski eşi Sayit S. durumu polise bildirdi.

Adrese giden polis ekipleri, kızı Tuğçe S.'nin (35) çelişkili ifadeler vermesi üzerine evde arama yaptı.

Ekipler, banyoda Sevilay Palabıyık'ın parçalara ayrılmış cesedini buldu.

Ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Gözaltına alınan cinayet zanlısı Tuğçe S.'ye yaklaşık 4 yıl önce şizofreni tanısı konduğu öğrenildi.

Acil tıp teknisyeni olarak çalışan kadının hastalık teşhisi konulması üzerine görevinden ayrıldığı ancak tedavi görmediği belirlendi.

Şüphelinin Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı
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