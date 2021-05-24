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Binali Yıldırım: Sedat Peker için gerekli adımları atacağız

Binali Yıldırım: 'Gerekli açıklamaları yaptım. Hukuki yollar açık. Biz de gerekli adımları atacağız'
 24 Mayıs 2021 18:48
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Binali Yıldırım: Sedat Peker için gerekli adımları atacağız

Yıldırım, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin'in, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Kapsayıcı Büyüme Girişimi Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu üyesi seçilmesi nedeniyle düzenlenen programın çıkışında basın mensuplarının, organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında arama ve tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'in iddialarına ilişkin sorularını yanıtladı.

"Muhalefet, yargının harekete geçmemesini eleştiriyor, siz ne söylemek istersiniz?" sorusu üzerine Yıldırım, gerekli açıklamaları yaptığını söyledi.

Yıldırım, hukuki yolların da açık olduğunu belirterek, "Hukuki yoldan da hakkımızı arayacağız." diye konuştu.

Binali Yıldırım, iddialara ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "Tümüyle reddediyorum. Bu olsa olsa 'çamur at izi kalsın' türünden bir suçlamadır ama unutmayalım ki çamur atanın önce kendi elleri kirlenir. Oğlum Venezuela'ya gitmiştir. Orada bahsedildiği gibi ocakta, şubatta değil geçen sene aralık ayında gitmiştir. Beraberinde de Kovid ile mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerinin tespiti, maske gibi birtakım malzemeler götürüp dağıtmıştır. Ziyaret amacı da bundan ibarettir" demişti.

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Anadolu Ajansı
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