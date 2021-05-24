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Vaka sayısındaki düşüş devam ediyor

Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 655 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 523 kişinin testi pozitif çıktı, 178 kişi hayatını kaybetti.
 24 Mayıs 2021 19:58
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Sağlık Bakanlığı 24 Mayıs 2021 tarihli vaka sayılarını açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 655 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 523 kişinin testi pozitif çıktı, 178 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1745 oldu, 10 bin 3 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 34 bin 316'ya yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Hasta sayısı 702 olarak açıklandı.

Test sayısı 52 milyon 594 bin 333'e ulaştı. Vaka sayısı 5 milyon 194 bin 010, vefat sayısı 46 bin 446, ağır hasta sayısı bin 745 oldu.
Memurlar.Net
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