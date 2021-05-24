Genel Müdür'den Sedat Peker'in iddialarına yanıt

evre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, dün sosyal medya mecralarında yayınlanan videoda, hakkında asılsız ve mesnetsiz iddiaların yer aldığını belirtti.

Söz konusu videoda, şahsıyla ilgili kullanılan ifadelerin tamamının gerçek dışı olduğunu vurgulayan Kayapınar, 30 yıldır devletine, milletine her kademede hizmet etmiş bir devlet memuru olduğunu aktardı.

Memuriyet hayatında, şube müdürü, daire başkanı, genel müdür yardımcısı, bakanlık müşaviri ve 2014 yılından itibaren de Mekansal Planlama Genel Müdürü olarak onurla, şerefle devletine, milletine hizmet ettiğine dikkati çeken Kayapınar, tüm bu görevleri esnasında hukuka ve mevzuata aykırı hiçbir işlem yapmadığını vurguladı.

Hakkında bugüne kadar açılmış tek bir disiplin soruşturması olmadığına dikkati çeken Kayapınar, şunları kaydetti:

"2019 yılında şahsıma yönelik yapılan ihbar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı adli tahkikat başlatmış ve neticesinde 8 Eylül 2020 tarih ve 2020/3574 sayılı 'soruşturmaya yer olmadığına dair karar' vermiştir. Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından gerekli idari inceleme ve araştırma yapılmış, 16 Ekim 2020 tarih ve 50 sayılı Kurul Kararı ile FETÖ/PDY kapsamında yapılacak bir işlemin bulunmadığına karar verilmiştir. Şahsıma isnat edilen FETÖ iddiasının asılsız olduğu gerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı gerekse Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen kararlarla açık bir şekilde ortaya konulmuştur. Bütün bu gerçekler ortadayken ismimin FETÖ Terör Örgütüyle anılmasını asla kabul etmiyor, şiddetle reddediyorum. Bu iftiralarla ilgili her türlü yasal yola başvuracağımı kamuoyunun bilgisine sunarım."

Suç örgütü lideri Sedat Peker son videosunda Genel Müdür Yavuz Erdal Kayapınar'ın FETÖ dosyasının kapatıldığını iddia etmişti.