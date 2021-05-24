Fatih Tezcan hakkında resen soruşturma başlatıldı
|24 Mayıs 2021 19:32
|+Aa- Yazdır
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Fatih Tezcan hakkında, istinaf mahkemesi üyelerine ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle soruşturma başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Twitter'dan "Fatih Tezcan" kullanıcı ismiyle 23 Mayıs 2021'de "RT 5 Nisan 2021 tarihinde Mehmet Ağar ve diğer sanıkların beraat kararlarını bozan istinaf mahkemesi kararına ve heyetin isim listesine ulaştım. Heyet Başkanı hakim M.H.Y'yı ve üye hakimler A.S ve A.A'nın bağlantılarını araştırıyoruz. Bilgisi olanlar için İhbar Hattı: 05398629999" şeklinde bir paylaşım yapıldığı hatırlatıldı.
Açıklamada, bu paylaşım nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Tezcan hakkında 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 6/1 ve Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 277. maddeleri uyarınca resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.
- Evinde arama yapıldı
Soruşturma kapsamında İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tezcan'ın evinde arama yaptı. Aramada dijital materyallere el konuldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|18 sanıklı 'Köfteci Yusuf' davasında Sedat Peker'e iddianame
24 Mayıs 2021 17:49
|Surdan düşen Ferdi'nin ölümünde tutuklu anne: Tekme atıp ittim
24 Mayıs 2021 15:08
|Thodex soruşturması: Rana Azap'ın tutuklanma talebi reddedildi
24 Mayıs 2021 13:05
|3 ilde mobil bankacılık dolandırıcılığı operasyonu: 19 gözaltı
23 Mayıs 2021 20:17
|Beraat kararı bozuldu! Mehmet Ağar yeniden yargılanacak
23 Mayıs 2021 16:00
|'İhaleye fesat karıştırma' davası yeniden görülecek
22 Mayıs 2021 16:20
|1,5 ton esrar ele geçirilen operasyonda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
20 Mayıs 2021 17:47
|Konak'ta 'yüksek sesle müzik dinleme' cinayetinin şüphelisi tutuklandı
20 Mayıs 2021 16:34
|Thodex'in finans uzmanının serbest bırakılmasına itiraz
20 Mayıs 2021 12:46
|Manisa'da 4 gencin ölümüne ilişkin rapor açıklandı
19 Mayıs 2021 16:45