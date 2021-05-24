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Şehit Uzman Onbaşı Eyyüp Gergin son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Yıldırım Harekatı'nda ikmal faaliyetleri sırasında şehit olan Uzman Onbaşı Eyyüp Gergin'in cenazesi, memleketi Kayseri'de toprağa verildi.
 24 Mayıs 2021 19:36
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Pençe-Yıldırım Harekatı kapsamında dün icra edilen havadan ikmal faaliyetinde, helikopterden inişi esnasında yaralanan ve sevk edildiği hastanede şehit olan 25 yaşındaki Uzman Onbaşı Eyyüp Gergin için Bünyan ilçesinde tören düzenlendi.

Babaevinde helallik alınmasının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Pazaryeri Meydanı'na getirildi.

Burada şehidin annesi Nihal, babası Murat, kardeşleri Oğuzhan ve Mukadder ile yakınları cenazeye sarılıp gözyaşı döktü. Şehidin annesi ve babası "Kuzum, aslanım benim. Beni bırakıp nereye gittin?" diyerek ağlarken, babaannesi ise torunun fotoğrafını gazetecilere göstererek gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Şahin Güven'in öğle namazına müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, vatandaşların tekbirleri eşliğinde götürüldüğü Bünyan Mezarlığı Şehitliği'ne defnedildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Vali Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aziz Adalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, mülki erkan, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Anadolu Ajansı
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