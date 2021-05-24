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T3 Vakfı Teknolojinin Milli Takımlarına destek sağlıyor

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, her yıl teknolojinin spesifik alanlarında uzmanlaşmayı hedefleyen ve proje geliştiren takımlara çeşitli destekler sağlamaya devam ediyor.
 24 Mayıs 2021 19:38
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T3 Vakfı Teknolojinin Milli Takımlarına destek sağlıyor

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Teknolojinin Milli Takımları Destek Programı kapsamında, roket mühendisliği alanında düzenlenen en önemli yarışmalardan biri olan IREC Yarışmasına katılan 2 takıma uluslararası destekte bulundu.

T3 Vakfı açıklamasına göre, geçen yıl salgın nedeniyle iptal edilen yarışmaya bu yıl 20 ülkeden 153 takım katıldı. Türkiye'den bu yıl finale kalan T3 AllStar ve Samsun Rocket takımları da T3 Vakfı, Roketsan ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünün (SAGE) desteğiyle fırlatmalarını Hisar Atış Alanında gerçekleştirdi.

Roketlerini başarılı bir şekilde kurtaran takımlar şimdi yarış komitesi tarafından 21 Haziran'da açıklanacak sonuçları büyük bir heyecanla bekliyor.

Teknolojinin Milli Takımları Destek Programı'na başvurular tüm yıl yapılabiliyor

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, her yıl teknolojinin spesifik alanlarında uzmanlaşmayı hedefleyen ve proje geliştiren takımlara çeşitli destekler sağlamaya devam ediyor. Teknoloji alanında takım halinde projeler yürüten takımlara, uluslararası yarışmalara katılabilmeleri için destek olunması amaçlanıyor. Proje takımları, gerçekleştirdikleri çalışmalara ve belirtilen yarışmalara katılımları konusunda desteklerden faydalanmak için Teknolojinin Milli Takımları Destek Programı'na başvurabiliyor.

Bu program kapsamında proje takımlarına çeşitli destekler ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından ücretsiz danışmanlık da sunuluyor. Başvuruların yıl boyunca açık olduğu destek programı için uluslararası yarışmalara katılacak takımlar, "https://turkiyeteknolojitakimi.org/sayfa-TEKNOLOJININ-MILLI-TAKIMLARI-DESTEK-PROGRAMI.html" internet sayfasından programın detaylarını inceleyebiliyor ve başvuruda bulunabiliyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının geçen yıllarda Teknolojinin Milli Takımları Destek Programı kapsamında desteklediği ve takımların farklı yarışmalarda elde ettiği başarılı çalışmalar da uluslararası arenaya Türkiye imzasını taşıyor.

Başarılar şöyle:

RoboCup Kanada - Dünya üçüncülüğü (2018)

SPACEPORT AMERICA (IREC) ABD - En İyi Takım Ruhu Ödülü (2019)

AUVSI SUAS ABD - Dünya üçüncülüğü (2019)

CANSAT ABD - Dünya birinciliği (2019)

FORMULA STUDENT İngiltere - Dünya üçüncülüğü (2019)

FIRA Güney Kore - "İmkansız Görev" kategorisinde Dünya ikinciliği (2019).
Anadolu Ajansı
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