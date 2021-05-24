Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar: Bu gurur milletimizin
|24 Mayıs 2021 19:54
|+Aa- Yazdır
Haluk Bayraktar, Bayraktar TB2'nin Polonya'ya ihraç edilmesine ilişkin anlaşmaya dair görüşlerini Twitter hesabından paylaştı. Bayraktar, mesajında, "Bu gurur milletimizin. NATO ve AB üyesi olan stratejik ortağımız Polonya'ya katma değeri en yüksek ürünlerimizden biri olan #BayraktarTB2 SİHA'ları ihraç ediyoruz. #MilliTeknolojiHamlesi kendine güvenen ve azimle çalışan milletimizi dünyada hak ettiği yere taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da anlaşmaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm yazılım, donanım, tasarımları milli ve özgün robot uçak. Türk mühendisleri tasarladığı için sınıfında dünyanın en iyisi. Bu gurur Türkiye'nin.. #MilliTeknolojiHamlesi." ifadelerini kullandı.
Baykar'ın kurumsal Twitter hesabından yapılan açıklamada ise, "Gururluyuz. Türkiye'nin NATO ve AB üyesi bir ülkeye ilk kez gerçekleştireceği yüksek teknoloji SİHA ihracatının sözleşmesini imzaladık. #BayraktarTB2 SİHA'lar Polonya Ordusu'nun envanterinde Avrupa semalarında görev yapacak." değerlendirmesine yer verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bilişimciler, Türkiye'nin dijital parasının geliştirilmesine ve mevzuatına odaklandı
24 Mayıs 2021 11:15
|Borcu olana kaçmaz fırsat: 200 milyarlık yeni hamle
24 Mayıs 2021 09:14
|Yerli ve milli imkanlarla isoquercetin üretiliyor
24 Mayıs 2021 08:16
|Bakan Fatih Dönmez: Yeni haftaya enerjiyle başlayacağız
23 Mayıs 2021 18:44
|Kripto paralardaki kan kaybı sürmeye devam ediyor
23 Mayıs 2021 15:52
|Yeni Zigana Tüneli'nde ışığa az kaldı
22 Mayıs 2021 23:12
|Devlet desteğiyle büyükbaş hayvan varlığı yüzde 50 arttı
22 Mayıs 2021 15:25
|Bakan Varank: TÜBİTAK ile öğrencilerimizin her zaman destekçisiyiz
22 Mayıs 2021 14:04
|Bankacılık danışmanlık hizmetinde dijitale insan dokunuşu önemini koruyor
22 Mayıs 2021 13:16
|Hasadına başlanan Adana karpuzu fiyatıyla üreticisini sevindirdi
22 Mayıs 2021 11:10