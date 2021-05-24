PKK/YPG'li bir terörist Kilis'te Suriye sınırında yakalandı
|24 Mayıs 2021 20:17
|+Aa- Yazdır
Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan PKK/YPG'li terörist yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Suriye'den bir teröristin yasa dışı yollarla Türkiye'ye gireceği bilgisini alan güvenlik güçleri, çalışma başlattı.
Yürütülen çalışmalar sonucunda M.A. sınırı geçmeye çalışırken güvenlik güçlerince yakalandı.
Gözaltına alınan teröristin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|FETÖ'nün sözde firar sorumlusu Ankara'da yakalandı
24 Mayıs 2021 18:14
|'Peker, FETÖ firarilerinin iddialarını yayıyor'
24 Mayıs 2021 17:33
|FETÖ'nün mahrem asker yapılanması operasyonunda 14 kişiye adli kontrol
24 Mayıs 2021 16:59
|Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi eski polis sınırda yakalandı
24 Mayıs 2021 16:50
|MİT ve TSK'dan ortak operasyon: 4 terörist öldürüldü
24 Mayıs 2021 15:50
|Eren-13 operasyonlarında 2 terörist etkisiz hale getirildi
24 Mayıs 2021 12:10
|FETÖ, Adalet Bakanlığı personelini kodlarla fişledi
24 Mayıs 2021 11:52
|Antalya'da FETÖ operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı
24 Mayıs 2021 11:42
|Şırnak'ta PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 7 şüpheliden 1'i tutuklandı
24 Mayıs 2021 11:41
|FETÖ şüphelisi eski 5 astsubaya 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava
24 Mayıs 2021 10:43