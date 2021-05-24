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PKK/YPG'li bir terörist Kilis'te Suriye sınırında yakalandı

 24 Mayıs 2021 20:17
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PKK/YPG'li bir terörist Kilis'te Suriye sınırında yakalandı

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan PKK/YPG'li terörist yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Suriye'den bir teröristin yasa dışı yollarla Türkiye'ye gireceği bilgisini alan güvenlik güçleri, çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda M.A. sınırı geçmeye çalışırken güvenlik güçlerince yakalandı.

Gözaltına alınan teröristin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı
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