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Lise öğrencisini darp eden 3 zanlı gözaltına alındı

Konya'da parkta arkadaşlarıyla oturan lise öğrencisini darbettikleri ileri sürülen 3 şüpheli yakalandı.
 24 Mayıs 2021 20:10
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Lise öğrencisini darp eden 3 zanlı gözaltına alındı

İddiaya göre, merkez Meram ilçesi Alakova Mahallesi'nde lise öğrencisi M.B, bir grup arkadaşıyla evlerine yakın bir parkta otururken 3 kişi tarafından silah zoruyla arabaya bindirildi.

Şüphelilerce araçta darbedilen M.B, Çomaklı Mahallesi'nde boş bir araziye bırakıldı.

Tarlada çalışan işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, M.B'yi ambulansla Konya Şehir Hastanesine götürdü.

Kol ve bacaklarında kırıklar olduğu belirlenen M.B'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler İ.E. (42), U.E. (38) ve A.E'nin (28) emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Anadolu Ajansı
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