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Biri polis, 3 kişiyi yaralayan alkollü sürücü tutuklandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, hafif ticari araçla kontrol noktasında çarptığı polis memuru ile otomobillerdeki 2 kişinin yaralanmasına neden olan alkollü sürücü tutuklandı.
 24 Mayıs 2021 20:11
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Biri polis, 3 kişiyi yaralayan alkollü sürücü tutuklandı

Deniz Mahallesi D-100 kara yolu liman yolu ışıklar mevkisinde, 41 BC 327 plakalı hafif ticari araçla dün kontrol noktasında 2 otomobil ile 2 polis otosuna çarpan sürücü Erkan Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Kocaeli Adliyesine götürüldü.

Sürücü, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Dün, Deniz Mahallesi'nde, D-100 kara yolu liman yolu ışıklar mevkisinde, 41 BC 327 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Erkan Ö, kontrol noktasında 2 otomobil ile 2 polis otosuna çarpmış, kazada polis memuru Halit Yeşil ile otomobillerde bulunan ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi yaralanmıştı.

Polis merkezine götürülen sürücü Erkan Ö'nün 2.33 promil alkollü olduğu tespit edilmişti.
Anadolu Ajansı
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