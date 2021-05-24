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Meral Akşener'den İkizdere'deki olaylara ilişkin açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize ziyareti sırasındaki protestoya ilişkin, "İkizdere'deki insanlardan bir saygısızlık, çirkin bir tavır görmedik. Allah onlardan razı olsun. Aynı şekilde Çayeli'nde de bir şey görmedik. 25-30 kişilik bir grup durduğu yerden bağırdı." dedi.
 24 Mayıs 2021 20:19
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Akşener, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden, partisinin Isparta İl Başkanı Mustafa Şimşek'in ailesine taziye ziyaretinin ardından, Senirkent ilçesinde Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni ziyaret ederek, alışveriş yaptı.

Uluborlu ilçesinde esnaf ziyareti sonrası gazetecilere açıklama yapan Akşener, bölgede dinlediği kiraz ve elma üreticilerinin sorunlarını, grup toplantısında gündeme getireceğini söyledi.

Burada gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Akşener, Rize ziyareti sırasındaki protestonun hatırlatılması üzerine İYİ Parti'nin düzenli bir şekilde yükselen bir siyasi parti olduğunu belirtti.

- "Siyasi rekabet centilmenlikle olmalı"

Saldırıların siyasi centilmenliğe sığmadığını aktaran Akşener, şunları söyledi:

"Netenyahu ile ilgili ne söylediğim belli. Çarpıttılar, ben çarpıtmayı da anlayışla karşıladım. Çünkü Sedat Peker'in söyledikleri var, nasıl cevap verecek arkadaşlar? Dolayısıyla hazır, 'Meral hanım bunu dedi.' Benim ne dediğim ortada, sonuç itibarıyla 'çarpıtalım' dediler. İyi, oldu dedik, çarpıtsınlar bakalım arkadaşlar. Cevap vermesi gereken sorular var. Çarpıtmanın Rize'deki boyutu iğrençti. Çünkü İkizdere'deki insanlardan bir saygısızlık, çirkin bir tavır görmedik. Allah onlardan razı olsun. Aynı şekilde Çayeli'nde de bir şey görmedik. 25-30 kişilik bir grup durduğu yerden bağırdı. Bu neyi gösteriyor? Bu, cevap verilemeyen soruların ağırlığı altında ezilmenin tezahürü. O soruların cevaplarını vermeliler ki vatandaşın dediklerini duyabilsinler. Onun için, bunlar olur. Ama siyasi rekabetin centilmenlikle olmasında büyük fayda var."

Olayla ilgili herhangi bir suç duyurusunda bulunup bulunmadığına ilişkin soruyu Akşener, "Rize'deki hadiselerle ilgili yok ama küfür edenlere karşı Allah'ın emri, herkesi mahkemeye veriyorum. Küfreden herkesi... O ağır eleştiriye falan girmez." şeklinde cevapladı.

Akşener, bir gazetecinin "Sedat Peker'in açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine ise "Konuyu bir aile meselesi olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Kerim Çoraklık üzerinden söylenenlerin çok vahim olduğunu ifade eden Akşener, "O arkadaşımıza gelip bazı şeylerin teklif edilmesi, haksız yere gözaltına alınıp, mahkeme açılıp sonra da 'şöyle şöyle ifade verirsen seni çıkarırız' denmesi, şahit ve ispatlı şekilde, bu çok vahim. Sedat Peker bir şeyler iddia ediyor. Ortak bir şey var, kokain. Yani kaçakçılık, uyuşturucu kaçakçılığı, isimler söylüyor, olaylar söylüyor, yerler söylüyor iddia sahibi." şeklinde konuştu.

Daha sonra Uluborlu Kapalı Pazar alanında vatandaşlarla bir araya gelen Akşener, Uluborlu Belediye Başkanı Aziz Tuna'yı da makamında ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette, Akşener'e gül ürünlerinin yer aldığı sepet hediye edildi.
Anadolu Ajansı
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