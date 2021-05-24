Malta, AB içinde nüfusun yüzde 70'ini aşılayan ilk ülke oldu
|24 Mayıs 2021 20:25
|+Aa- Yazdır
Fearne, Malta Halk Sağlığı Kurumu Yetkilisi Prof. Dr. Charmaine Gauci ile düzenlediği basın toplantısında, ülkede aşılama çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.
Sağlık Bakanı, bu akşam itibarıyla yetişkinlerin yüzde 70'inin aşılamada ilk dozu ve yüzde 42'sinin ikinci dozu almış olacağını belirterek, "Bugün sürü bağışıklığına ulaştık. Aşı virüse karşı bir silahtır." dedi.
Fearne ayrıca iki doz aşılananların temmuz ayından itibaren açık havada maske takmak zorunda olmayacağını söyledi.
Ülkede normale dönüş yolunun başladığını dile getiren Fearne, ancak halkın halen yüzde 30'unun aşılanması gerektiğini ifade etti.
Böylece Malta, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun belirlediği yetişkin nüfusunun yüzde 70'ini yaz sonuna kadar aşılama hedefine ilk ulaşan ülke olmayı başardı.
Malta'da Kovid-19 salgınına karşı Pfizer-Biontech, AstraZeneca, Moderna ve Johnson&Johnson aşıları kullanılıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İsrail istihbarat servisi Mossad'ın yeni başkanı belli oldu
24 Mayıs 2021 21:19
|Çölün ortasındaki mucize: Necef Denizi
24 Mayıs 2021 19:39
|Koronavirüs kısıtlamalarından kaçmak için uçakta düğün yaptı
24 Mayıs 2021 14:21
|DSÖ, salgında hayatını kaybeden sağlık çalışanı sayısını açıkladı
24 Mayıs 2021 12:55
|Suudi Arabistan'dan beklenen Hac açıklaması geldi
24 Mayıs 2021 07:35
|New York Times Filistinlilere destek veren ünlüleri hedef gösterdi
24 Mayıs 2021 06:40
|İsrail Gazze'ye açılan sınır kapılarını kapattı
23 Mayıs 2021 19:03
|Avustralya'da düzenlenen 'Türk Festivali' yoğun ilgi gördü
23 Mayıs 2021 17:42
|Araştırma: Köpeklerde yeni bir koronavirüs türü tespit edildi
23 Mayıs 2021 17:24
|BioNTech Kovid-19 aşısı Hindistan varyantına karşı etkili
23 Mayıs 2021 15:11