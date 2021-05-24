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Memur-Sen Filistin'e tam teşekküllü ambulans gönderecek

Memur-Sen, Türk Kızılay tarafından İsrail'in zulmüne maruz kalan Filistin halkının acil ihtiyaçlarının karşılanması için başlatılan yardım kampanyasına tam teşekküllü bir ambulans göndererek destek olacak.
 24 Mayıs 2021 20:49
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyet, Türk Kızılay Genel Merkezi'nde Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ile bir araya geldi.

Kınık, Filistin'de yaşananları beşeri afet olarak tanımlayarak, "Hiçbir memleket evladı, bu vatanda yaşayan hiçbir insan şimdiye kadar Filistin'in acısına bigane kalmadı. Hepimiz elimizden geldiği kadar dualarımızla, fiili yaptığımız yardımlarla, desteklerle Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya gayret ettik. Bu insani duruşumuzun bir gereğiydi. Bu çerçevede özellikle acil ihtiyaç duyulan sağlık hizmetleri ve sağlık yardımları noktasında Kızılayımızın hem Batı Şeria ve Kudüs'te hem de Gazze'de yürütmüş olduğu çalışmalar var." dedi.

Memur-Sen'in Filistin kampanyasına ilk andan itibaren destek verdiğini söyleyen Kınık, şöyle devam etti:

"Memur-Sen olayların başından beri bizimle irtibatlı olarak ellerinden gelen desteği vermeye gayret ettiler. Gerek yıkılan yapıların inşası gerekse acil sağlık hizmetleri noktasında bizim duyurmayı çalıştığımız mesajları yayın teşkilatlarıyla memleketimize ve dünyaya bu anlamda duyurdular. Bu süreçte de kendileri özellikle en çok ihtiyaç duyulan tıbbi bakım hizmeti alabilecekleri en ileri reanimobil bir ambulansı Filistin'e sağlık teşkilatına bağışlama kararı aldılar. Biz de aracılık ederek Memur-Sen'in bu kıymetli acil sağlık desteğini çok hızlı bir şekilde Filistin'e ulaştıracağız."

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da Filistin'de yaşananlara kayıtsız kalmamak gerektiğini dile getirerek, dünyanın neresinde bir mağdur neresinde bir mazlum varsa duyarlılığı ortaya koymayı insani bir sorumluluk, bir yükümlülük olarak gördüklerini belirtti.

Memur-Sen olarak tam teşekküllü bir ambulansı Filistin'e gönderme kararı aldıklarını vurgulayan Yalçın, "Kızılayımız o ambulansı oraya ulaştırmak için bugünden itibaren çalışmasına başlayacak. Mali yükümlülüğümüzü yerine getirmiş olacağız." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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