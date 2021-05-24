1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Camili Havzası'nın incisi' 'Maral Şelalesi' büyülüyor

UNESCO'nun "Biyosfer Rezervi Alanı" ilan ettiği Camili Havzası'nın en önemli doğal güzelliklerinden Maral Şelalesi, havaların ısınmasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
 24 Mayıs 2021 21:53
+Aa- Yazdır
'Camili Havzası'nın incisi' 'Maral Şelalesi' büyülüyor

Artvin'in Borçka ilçesindeki Camili (Macahel) Havzası'nda bulunan doğa harikası Maral Şelalesi, doğa tutkunlarını ağırlıyor.

UNESCO'nun İnsan ve Biyoküre Programı Ulusal Koordinasyon Konseyi kararı doğrultusunda 29 Haziran 2005'te "Biyosfer Rezervi Alanı" ilan edilen Camili Havzası'nda bulunan Maral Şelalesi, bölgedeki irili ufaklı derelerin birleşmesiyle oluşuyor.

Havzadaki 6 köyden biri olan Maral köyünde, yöre sakinlerinin "yeryüzü cenneti", "havzanın incisi" olarak andığı şelale, 68 metreden vadi tabanına dökülen görüntüsü ve coşkun akan suyuyla doğa tutkunlarının gözde mekanları arasında yer alıyor.

İlçe merkezine yaklaşık 60 kilometre mesafedeki şelaleye araç yolunun bitiminden sonra yaklaşık 10 dakikalık yürüyüşle ulaşılıyor.

Doğu Karadeniz'in önemli doğal güzelliklerinden biri olan şelaleyi görmeye gelenlerden Mehmet Arslan, AA muhabirine, hemşire olduğunu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma süreci sonrası Ankara'dan gelerek tatil yaptıklarını söyledi.

Maral Şelalesi'nin güzelliğini duyduklarını dile getiren Arslan, "Geldik, gördük, harika bir manzara var. Burada zamanın nasıl geçtiğini fark etmedik. Pandemi sürecinde eşim de ben de Kovid servisinde çalıştığımız için oldukça yorulmuştuk. Bu yorgunluktan sonra burası çok iyi geldi bize. Suyun sesinin verdiği huzur ruhumuzu dinlendirdi, çok iyi geldi." dedi.

Arslan, doğanın keyfini çıkartarak, temiz hava aldıklarını, karşılaştıkları sık ormanlar, eşsiz doğa manzarası ve yüksek oksijen miktarının tadını çıkardıklarını kaydetti.

Şelalenin yüksekten akması nedeniyle çok güzel göründüğünü aktaran Arslan, "Şelalenin ihtişamı karşısında etkilenmemek mümkün değil. İnsan bakmaya doyamıyor. Yeşilin her tonunu burada bu harika şelaleyle birlikte bulmamız bambaşka oldu." ifadesini kullandı.

"Kuşların, suyun sesi, toprağın kokusu büyüleyici"

Şelalenin bulunduğu bölgeyi ziyaret edenlerden Ozan Eryılmaz da İzmirli olduğunu, işi nedeniyle 3 yıldır Artvin'de yaşadığını söyledi.

Maral Şelalesi'ne ilk kez geldiğini belirten Eryılmaz, "Keşke daha önce gelseymişim. Artvin'e yolu düşen herkesin gelip görmesi gereken bir yer." dedi.

Eryılmaz, daha önce bu kadar yüksekten dökülen bir şelale görmediğini dile getirerek, "Şelalenin dibine de indik. Suya dokunduk, içtik. Çok berrak bir su var. Kuşların, suyun sesi, toprağın kokusu büyüleyici. Biz 7 arkadaş buraya geldik. Pandemi sürecinde stres atma adına bizim için çok güzel oldu. İçimizdeki o yorgunluğu attık. Bu bizi uzun süre götürür." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Güler Nur Uçar da Yozgatlı olduğunu, Maral Şelalesi'nin güzelliklerini keşfetmek için arkadaşlarıyla geldiğini ifade ederek, şelaleye giden patika yollarda yürümekte biraz zorlansa da karşılaştığı manzaranın her şeye değdiğini, şelalenin sesi ve doğanın güzelliğinde huzur bulduklarını anlattı.

Uçar, bölgeyi ziyaret edenlerin doğanın korunması ve çöplerin toplanması konusunda da duyarlı olması gerektiğini söyledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Elazığ tarihi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini bekliyor
24 Mayıs 2021 21:44		 İnşaat temelinden M.Ö.1'inci yüzyıla ait su kemeri çıktı
24 Mayıs 2021 21:29
'Sakin kent' Uzundere, ziyaretçilerine adeta nefes aldırıyor
24 Mayıs 2021 21:24		 Beyoğlu'nda gizemli Afrikalı kadın: 5 gündür yerinden oynamıyor
24 Mayıs 2021 18:56
Kapıkule'de PCR testi fiyatı düşürüldü, 5 milyon turist bekleniyor
24 Mayıs 2021 17:45		 Koronadan ölen babanın otomobili vasiyeti üzerine Türk Kızılaya bağışlandı
24 Mayıs 2021 17:06
18 ilden büyük ilçeye, bölgenin en büyük mesire alanı yapılıyor
24 Mayıs 2021 16:09		 Çöpte bulduğu Türk bayraklarını evinde muhafaza altına aldı
24 Mayıs 2021 16:01
Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Akgöl kurudu
24 Mayıs 2021 14:40		 Piknikçilerin doğa katliamı kamerada
24 Mayıs 2021 14:13
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:12 - Türk şirketinden dünya savunma devlerine ihracat başarısı22:10 - IPA'dan dünyaya yüz yüze eğitime geçilmesi çağrısı22:03 - Vali açıkladı: Nüfusumuzun yüzde 77,2'si aşılandı21:53 - 'Camili Havzası'nın incisi' 'Maral Şelalesi' büyülüyor21:52 - DENİZKURDU-2021 Tatbikatı yarın başlayacak21:44 - Elazığ tarihi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini bekliyor
21:33 - Bakan Soylu'dan Sedat Peker'in iddialarına ilişkin açıklama21:29 - İnşaat temelinden M.Ö.1'inci yüzyıla ait su kemeri çıktı21:24 - 'Sakin kent' Uzundere, ziyaretçilerine adeta nefes aldırıyor21:19 - İsrail istihbarat servisi Mossad'ın yeni başkanı belli oldu21:17 - Kıblesi yanlış olan cami yeniden inşa ediliyor20:49 - Memur-Sen Filistin'e tam teşekküllü ambulans gönderecek
20:25 - Malta, AB içinde nüfusun yüzde 70'ini aşılayan ilk ülke oldu20:22 - İşten çıkarılan İSPARK çalışanlarından eylem20:19 - Meral Akşener'den İkizdere'deki olaylara ilişkin açıklama20:17 - PKK/YPG'li bir terörist Kilis'te Suriye sınırında yakalandı20:11 - Biri polis, 3 kişiyi yaralayan alkollü sürücü tutuklandı
20:10 - Lise öğrencisini darp eden 3 zanlı gözaltına alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Hacamat kazası hastanede son buldu
Kalbine yenilen Kaymakam, son yolculuğuna uğurlandı
Sadık Soylu: Bakanlara vurmak için beni yem yaptılar
Meclis sosyal medya fenomeni Enes Batur'u dinleyecek
Emniyet, 2021 yılında 11 bin 837 komiser yardımcısı ve polis memuru alacak
Acun Ilıcalı eğitim sektörüne girdi
AK Parti'nin masasındaki Cumhurbaşkanlığı anketi
İller Bankası 365 personel alacak
Binali Yıldırım: Sedat Peker için gerekli adımları atacağız
Vaka sayısındaki düşüş devam ediyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
müşteriyi germeyen dükkanlar 2
göstergebilim 1
yansı 1
babala tv 1
pazar konseri 1
Tersi ve Yüzü 1
tarçın 1
poşet kilidi 1
kireç çözücüye karbonat dökmek 1
kamala haris 1
SON İLANLAR
Harran Belediyesi işçi alacak
Tokat Reşadiye Belediyesi geçici işçi alacak
Iğdır Üniversitesi 2 işçi alacak
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İller Bankası sözleşmeli 365 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam