Istranca ormanları ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor
Trakya'nın Karadeniz kıyılarında yer alan, meşe ve çam ağaçlarıyla kaplı Istranca ormanları, yeşilin farklı tonları, kuşlar ve derelerin sesleriyle ayrı bir güzelliğe büründü.
|24 Mayıs 2021 22:25
|+Aa- Yazdır
Istranca ormanları, son dönemdeki yağışların etkisiyle çağlayan dereleri, doğal güzellikleri, yürüyüş parkurları ve barındırdığı hayvan popülasyonuyla ilgi çekiyor.
Sonbaharda kahverenginin tonları ile yaza veda eden, ilkbaharda yeşilin farklı tonlarıyla renklenen doğa, derelerin şırıltısı, kuş sesleriyle adeta bir senfoni sunuyor.
Doğa ve fotoğraf tutkunları, hem orman içerisindeki Balkan köylerini geziyor, hem de bu görsel şöleni fotoğraflıyor.
Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, AA muhabirine, ormanların her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.
Istranca ormanlarının görülmeye değer olduğunu belirten Şen, yerli ve yabancı turistleri bölgeye davet etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Eski belediye başkanının eşinin kaçak villası yıkılıyor
24 Mayıs 2021 23:10
|'Camili Havzası'nın incisi' 'Maral Şelalesi' büyülüyor
24 Mayıs 2021 21:53
|Elazığ tarihi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini bekliyor
24 Mayıs 2021 21:44
|İnşaat temelinden M.Ö.1'inci yüzyıla ait su kemeri çıktı
24 Mayıs 2021 21:29
|'Sakin kent' Uzundere, ziyaretçilerine adeta nefes aldırıyor
24 Mayıs 2021 21:24
|Beyoğlu'nda gizemli Afrikalı kadın: 5 gündür yerinden oynamıyor
24 Mayıs 2021 18:56
|Kapıkule'de PCR testi fiyatı düşürüldü, 5 milyon turist bekleniyor
24 Mayıs 2021 17:45
|Koronadan ölen babanın otomobili vasiyeti üzerine Türk Kızılaya bağışlandı
24 Mayıs 2021 17:06
|18 ilden büyük ilçeye, bölgenin en büyük mesire alanı yapılıyor
24 Mayıs 2021 16:09
|Çöpte bulduğu Türk bayraklarını evinde muhafaza altına aldı
24 Mayıs 2021 16:01