İBB'nin 2020 Yılı Denetim Komisyonu Raporu açıklandı

İBB Meclisi mayıs ayı ilk toplantısı Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirildi.

Meclis toplantısında 2020 Yılı Denetim Komisyonu Raporu ve muhalefet şerhi ele alındı.

Denetim Komisyonu Raporunu AK Partili Muhammet Kaynar okudu.

Kaynar, raporun belediyeye ait şirketlerin denetimini kapsamadığını, belediye yönetimi tarafından verilen cevaplar ve sunulan belgeler kapsamında hazırlandığını söyledi.

İBB'nin mali durumunu aktaran Kaynar, İSKİ, İETT ve bağlı şirketler hariç 2020 yılında 19 milyar 768 milyon TL gelir elde edildiğini, buna karşın 21 milyar 620 milyon TL gider olduğunu ifade etti.

Merkezi idare kurumlarından gelen paylar toplamının bütçede 15 milyar 710 milyon TL olarak tahmin edilmesine rağmen 17 milyar 952 milyon TL olarak gerçekleştiğini bildiren Kaynar, İBB'nin 2020 yılı bütçe gelirinin yüzde 90'ının merkezi idareden geldiğini belirtti.

Belediyenin gider bütçesini de paylaşan Kaynar, şöyle konuştu:

"İBB'nin 2020 Yılı Gider Bütçesinde; Taşıt kiralama gideri 222 milyon 480 bin TL. 2019 yılında aynı gider kaleminin 152 milyon 44 bin TL olduğu dikkate alındığında yüzde 46,32 artış yaşanmıştır. İBB'nin gerçekleşen toplam bütçe giderlerinin 969 milyon 109 bin TL'sini faiz giderleri oluşturmaktadır. Faiz giderlerinde 2019 yılına oranla 2020 yılında yüzde 19,88 artış gerçekleşti. İBB'nin 2019 yılında 30 milyar 859 milyon TL olan Kısa Vadeli ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar toplamı 2020 yılında 43 milyar 403 milyon TL'ye yükselmiştir. Böylece, İBB toplam borcunda 2019 yılına kıyasla 2020 yılında yüzde 40,6 oranında artış meydana geldiği görülmüştür."

Kaynar, İBB'nin borçlanma üst limitinin 35 milyar 923 milyon TL olmasına karşın borçlandığı miktarın 42 milyar 130 milyon TL'ye çıkartılarak belediyenin borçlanma bile yapamayacak hale getirildiğini ifade etti.

İstanbul Halk Süt Projesi kapsamında süt alım işinin Sayıştay raporuna karşın ihalesiz yapılmaya devam ettiğini bildiren Kaynar, kiralık araçlarla birlikte 1 litre sütün İBB'ye maliyetinin 6,89 TL olduğunu belirtti. Kaynar, "Süt fakir vatandaşlarımızın kartlarına yüklenseydi 2 katı süt dağıtılırdı. Aynı zamanda sosyal yardımın ruhuna aykırı şekilde vatandaşlarımız da rencide edilmeyecekti. Giydirilmiş araçlar bu vatandaşların kapısının önüne gittiğinde komşuları ve çevredekiler tarafından yardım aldığı ortaya çıkmış oluyor." diye konuştu.

- Taşıt kiralama giderleri

2019'da Taşıt Kiralama Giderleri ödeneğinden 152 milyon 44 bin TL kullanıldığını belirten Kaynar, 2020 yılında yüzde 46,32'lik artışla 222 milyon 480 bin TL kullanıldığını bildirdi. Kaynar, 2020'de belediye şirketleri hariç 3 bin 426 adet aracın kiralandığını söyledi.

Muhammet Kaynar, Londra'da düzenlenen müzayedede satın alınan Fatih Sultan Mehmet'in portresinin maliyetinin İBB'nin resmi sitesinde yaklaşık 6 milyon 500 bin TL olduğunun belirtildiğini ancak yapılan incelemede, bunun yüzde 20 müzayede ücretiyle birlikte KDV dahil toplam 9 milyon 349 bin lira olarak kayıtlarda yer aldığının görüldüğünü aktardı.

- 3. Ahmet Çeşmesi için yapılan harcamalar

İSKİ tarafından Sultanahmet Meydanı'nda bulunan 3. Ahmet Çeşmesi'nden su akıtılması işinin KDV hariç 6 bin TL'ye ihale edildiğini anlatan Kaynar, "Yine, İSKİ Genel Müdürünün üst düzey misafirlerine hediye edilmek üzere 24 Eylül 2020'de yapılan alımda 61 bin 900 TL artı KDV ödendi. Önceki dönemde restore edilen çeşmeden su akıtmak için KDV hariç 6 bin TL, hediye maketine ise 61 bin 900 TL artı KDV harcandı." şeklinde konuştu.

Belediyenin ortağı olduğu şirketlerin yönetim kurulu üye sayısı 2019 yılında toplam 359 kişi iken Kovid-19 salgınının yaşandığı 2020 yılında 460'a yükseltildiğini vurgulayan Kaynar, bu üyeliklere eski CHP'li ilçe başkanı, eski vekillerin getirilerek şirketlerin zarara uğratıldığını belirtti.

- "Her tarafı zarar etse İBB'nin binde bir bütçesi"

Denetim Komisyonu raporuna muhalefet şerhini ise CHP'li İBB Meclis Üyesi Ediz Zeyrek, okuyarak, Kaynar'ın eleştirilerine cevap verdi.

Zeyrek, AK Parti'nin halktan uzaklaştığını öne sürerek, "Gariban halkın süt ihtiyacını karşılayan İBB'nin bütçesi 28,8 milyar. Bahsettiğiniz ihalede rakam 28 milyon 800 bin lira. Her tarafı zarar etse İBB'nin binde bir bütçesi. 130 bin yoksul ailenin çocuğuna süt taşıyoruz. Sosyal hizmetin her tarafı zarar olsa ne olur? Siz ne zaman unuttunuz bu halkın yoksulluğunu? İnsan gerçekten üzülüyor." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da söz alarak rapora yönelik eleştirilerde bulundu.

Balyalı, denetim raporunu, bir usulsüzlük ortaya çıkarmaktan çok siyasi düşüncelerin ortaya konduğu bir çalışma olarak niteledi.