1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eski belediye başkanının eşinin kaçak villası yıkılıyor

Antalya'nın Kemer ilçesinin eski belediye başkanı Mustafa Gül'ün eşi Neşe Gül adına yaptırılan 2 katlı villada, plana aykırı kaçak yapılar bulunduğu belirlendi. Kemer Belediyesi ekipleri bugün villanın yıkımına başladı.
 24 Mayıs 2021 23:10
+Aa- Yazdır
Eski belediye başkanının eşinin kaçak villası yıkılıyor

Kemer Belediyesi tarafından Kuzdere Mahallesi'nde 14 Aralık 2017 tarihinde dönemin Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Gül'ün eşi Neşe Gül adına kayıtlı, zemin ve 2 kat için toplam 225 metrekarelik inşaat yapı ruhsatı alınan villanın, 652 metrekare ve ilave havuz olarak inşa edildiğini belirledi.

Bunun üzerine Kemer Belediyesi tarafından para cezası ve yıkım kararı alındı. Bugün Kemer Belediyesi yıkım ekibi ve jandarma villanın olduğu araziye giderek yıkım için çalışmalara başladı.

Mevcut Kemer Belediye Başkanı DSP'li Necati Topaloğlu, "Biz mevcut bina ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ihbarı üzerine kontrollerimizi yaptık. Ardından Kemer, Antalya ve Konya'da açılan tüm davalar ile ilgili olarak yasal süreci bekleyerek kararların alınmasının ardından yıkımı gerçekleşmeye başladık. Bu yapılanın tüm belediye başkanlarına örnek olması gerekiyor" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Istranca ormanları ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor
24 Mayıs 2021 22:25		 'Camili Havzası'nın incisi' 'Maral Şelalesi' büyülüyor
24 Mayıs 2021 21:53
Elazığ tarihi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini bekliyor
24 Mayıs 2021 21:44		 İnşaat temelinden M.Ö.1'inci yüzyıla ait su kemeri çıktı
24 Mayıs 2021 21:29
'Sakin kent' Uzundere, ziyaretçilerine adeta nefes aldırıyor
24 Mayıs 2021 21:24		 Beyoğlu'nda gizemli Afrikalı kadın: 5 gündür yerinden oynamıyor
24 Mayıs 2021 18:56
Kapıkule'de PCR testi fiyatı düşürüldü, 5 milyon turist bekleniyor
24 Mayıs 2021 17:45		 Koronadan ölen babanın otomobili vasiyeti üzerine Türk Kızılaya bağışlandı
24 Mayıs 2021 17:06
18 ilden büyük ilçeye, bölgenin en büyük mesire alanı yapılıyor
24 Mayıs 2021 16:09		 Çöpte bulduğu Türk bayraklarını evinde muhafaza altına aldı
24 Mayıs 2021 16:01
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:30 - Dekan'dan 'Sınavı kazanamadı HSK'ya aday oldu' haberi için açıklama00:05 - Soruşturma sonrası yapılan yazılı ikaz, idari yargıya konu olur mu?00:02 - 25 Mayıs 2021 'den önemli gündem başlıkları00:00 - Gazzeye umut ol00:00 - 24 haftalık hamile kadın vefat etti, bebeği yoğun bakımda23:54 - 'Pervin Buldan ve Sezai Temelli'ye korumaları ben verdim'
23:52 - Atilla Peker ve korumasına, kısıtlamaya ihlalden para cezası23:40 - Hastaneye gitme fırsatı bulamayan çiftçi tarlada aşılandı23:32 - 'Kuraklıktan dolayı herhangi bir kıtlığımız olmayacak'23:31 - 3 milyon TL'lik vurgun yapan 14 sahte bankacı tutuklandı23:18 - Bakan Soylu: Sabah iki emniyet personelini açığa aldım23:11 - Başkan Gürkan'ın yargılandığı dava ertelendi
23:10 - Eski belediye başkanının eşinin kaçak villası yıkılıyor22:29 - İBB'nin 2020 Yılı Denetim Komisyonu Raporu açıklandı22:25 - Istranca ormanları ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor22:12 - Türk şirketinden dünya savunma devlerine ihracat başarısı22:10 - IPA'dan dünyaya yüz yüze eğitime geçilmesi çağrısı
22:03 - Vali açıkladı: Nüfusumuzun yüzde 77,2'si aşılandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
24 haftalık hamile kadın vefat etti, bebeği yoğun bakımda
Soruşturma sonrası yapılan yazılı ikaz, idari yargıya konu olur mu?
Gazzeye umut ol
25 Mayıs 2021 'den önemli gündem başlıkları
Dekan'dan 'Sınavı kazanamadı HSK'ya aday oldu' haberi için açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
iş güvenliği 1
hafıza 1
pazar konseri 1
Doğum günü 1
the 100 2
yansı 1
tarçın 1
Çalışanlarıma verdiğim para senin maaşından fazla 1
Victoria's Secretin Kuruluşu Ve Roy Raymondun Talihsiz Hikayesi 1
Ezilmiş ve aşağılanmışlar 1
SON İLANLAR
Karacabey Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam