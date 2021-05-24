1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

3 milyon TL'lik vurgun yapan 14 sahte bankacı tutuklandı

Kocaeli'de telefonla aradıkları yaşlı vatandaşlara kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp mobil bankacılık bilgilerini ele geçirerek, yaklaşık 3 milyon TL dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 kişiden 14'ü tutuklandı.
 24 Mayıs 2021 23:31
+Aa- Yazdır
3 milyon TL'lik vurgun yapan 14 sahte bankacı tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'de telefonla aradıkları yaşlı vatandaşlara kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak mobil bankacılık bilgilerini ele geçirip dolandırdığı belirlenen 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için Kocaeli Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 21 Mayıs'ta Kocaeli merkezli İstanbul ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

3 milyon TL'lik vurgun yaptıkları ortaya çıktı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlıların 30 vatandaşı yaklaşık 3 milyon TL dolandırdıkları belirlendi. Emniyette işlemlerinin tamamlanması sonrası Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ardından Gebze Adliyesine sevk edildi. Adliyede sorgulamaları biten şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, 5'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Biri polis, 3 kişiyi yaralayan alkollü sürücü tutuklandı
24 Mayıs 2021 20:11		 Engin Altan Düzyatan'ı akülü araba yalanıyla dolandırdılar
23 Mayıs 2021 08:24
Eski İlçe Başkan Yardımcısına cinsel saldırı suçundan 15 yıl hapis
20 Mayıs 2021 11:04		 Avukat, yanağından ısıran şahsın aldığı cezaya isyan etti
18 Mayıs 2021 14:54
Ayrılan erkek arkadaşına muska yazdı, 10 yıla kadar hapsi istendi
18 Mayıs 2021 11:32		 Kürşad Yılmaz hakkındaki infaz durduruldu
18 Mayıs 2021 11:11
Eşi ile arkadaşını öldürdü, 38 yıl hapse mahkum edildi
17 Mayıs 2021 18:42		 Sezgin Baran Korkmaz'a yokluğunda tutuklama kararı
17 Mayıs 2021 17:51
'Pişt' sözü cinsel taciz sayıldı
15 Mayıs 2021 09:54		 Mimar Sinan Üniversitesi'nde 80 bin liralık mobbing davası
14 Mayıs 2021 09:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:30 - Dekan'dan 'Sınavı kazanamadı HSK'ya aday oldu' haberi için açıklama00:05 - Soruşturma sonrası yapılan yazılı ikaz, idari yargıya konu olur mu?00:02 - 25 Mayıs 2021 'den önemli gündem başlıkları00:00 - Gazzeye umut ol00:00 - 24 haftalık hamile kadın vefat etti, bebeği yoğun bakımda23:54 - 'Pervin Buldan ve Sezai Temelli'ye korumaları ben verdim'
23:52 - Atilla Peker ve korumasına, kısıtlamaya ihlalden para cezası23:40 - Hastaneye gitme fırsatı bulamayan çiftçi tarlada aşılandı23:32 - 'Kuraklıktan dolayı herhangi bir kıtlığımız olmayacak'23:31 - 3 milyon TL'lik vurgun yapan 14 sahte bankacı tutuklandı23:18 - Bakan Soylu: Sabah iki emniyet personelini açığa aldım23:11 - Başkan Gürkan'ın yargılandığı dava ertelendi
23:10 - Eski belediye başkanının eşinin kaçak villası yıkılıyor22:29 - İBB'nin 2020 Yılı Denetim Komisyonu Raporu açıklandı22:25 - Istranca ormanları ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor22:12 - Türk şirketinden dünya savunma devlerine ihracat başarısı22:10 - IPA'dan dünyaya yüz yüze eğitime geçilmesi çağrısı
22:03 - Vali açıkladı: Nüfusumuzun yüzde 77,2'si aşılandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
24 haftalık hamile kadın vefat etti, bebeği yoğun bakımda
Soruşturma sonrası yapılan yazılı ikaz, idari yargıya konu olur mu?
Gazzeye umut ol
25 Mayıs 2021 'den önemli gündem başlıkları
Dekan'dan 'Sınavı kazanamadı HSK'ya aday oldu' haberi için açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Ani ısı düşmesi 1
TLC kayıp programı 1
yansı 1
bana balık verme tutmayı öğret 3
telef 1
meyve sineği 1
kireç çözücüye karbonat dökmek 1
ve serin serviler altında kalan kabrinde 1
Çalışanlarıma verdiğim para senin maaşından fazla 1
Lama mısınız 1
SON İLANLAR
Harran Belediyesi işçi alacak
Tokat Reşadiye Belediyesi geçici işçi alacak
Iğdır Üniversitesi 2 işçi alacak
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İller Bankası sözleşmeli 365 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam