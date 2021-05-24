'Kuraklıktan dolayı herhangi bir kıtlığımız olmayacak'
|24 Mayıs 2021 23:32
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde üretici birlikleri ve ziraat odaları başkanlarıyla bir araya geldi. Covid-19 sürecinde Türkiye'de önemli bir problem olmadığını belirten Pakdemirli, geçen yıl Covid-19'a rağmen Türkiye'nin yüzde 1,8 büyüdüğünü, tarım sektöründeki büyümenin de yüzde 4,8 olduğunu aktardı. Eylülden sonra aşı meselesinin hallolmasıyla hayatın tamamen normale dönmesini beklediklerini ifade eden Bakan Pakdemirli, "Bu dönemde bazı yönlerimizde eksiklik, bazı yönlerimizde fazlalıklar yaşadık. Bunların sıkıntılarını hep beraber çektik ve kısa bir süre daha belki bazı sıkıntılar çekmeye de devam edeceğiz ama genel itibarıyla da tarımda çok önemli bir problem kalmamıştır" dedi.
Covid-19 sürecinde Bakanlık olarak yüzde 50, belki yüzde 100 daha fazla çalıştıklarını kaydeden Pakdemirli, bütün gayelerinin hem üreticinin nefes alması hem de tüketicinin ulaşılır bir şekilde iyi kalitedeki ürünlere ulaşabilmesi olduğunu söyledi. Geçen yıl Cumhuriyet tarihinin bitkisel üretim rekorunu kırdıklarını da belirten Pakdemirli, 126 milyon ton bitkisel üretim yaptıklarını anlattı. Bu yıl üretimin kuraklıktan bir miktar etkileneceğini ifade eden Bakan Pakdemirli, "Kuraklığımız var, ister istemez bu kuraklıktan etkileneceğiz ama bundan minimum derecede etkilenmenin yollarını arıyoruz ve bundan etkilenenleri de nasıl TARSİM haricinde daha fazla koruyabiliriz, bununla ilgili arkadaşlarımız çalışmalar yapıyor. İl ve ilçelerde hasar tespitlerimiz de sürüyor ama Allah'a bin şükür olsun ki kuraklıktan dolayı herhangi ne bir kıtlığımız olacak ne de herhangi bir üründe eksikliğimiz olacak. Bununla ilgili tüm tedbirlerimizi başta Toprak Mahsulleri Ofisi olarak aldık ve bu işi yönetmeye devam edeceğiz" diye konuştu.
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