24 haftalık hamile kadın vefat etti, bebeği yoğun bakımda
Zonguldak'ta, 24 haftalık hamile Neslihan Albuz (29), göğüs ağrısı şikayetiyle kaldırıldığı hastanede, kalp damarlarındaki genişleme nedeniyle hayatını kaybetti. Sezaryenle alınan bebek ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.
|25 Mayıs 2021 00:00
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Gökçebey ilçesine bağlı Bakacakkadı beldesinde yaşayan ve 24 haftalık hamile olan Neslihan Albuz, dün akşam aniden rahatsızlandı. Göğüs ağrısı şikayetiyle Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan Albuz'un, kalp damarlarında genişleme tespit edildi.
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Ameliyata alınan Albuz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Albuz'un bebeği ise sezaryenle alındı. Yenidoğan yoğun bakımında tedaviye alınan bebeğin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Neslihan Albuz'un cenazesi ise Bakacakkadı beldesi Satibeyler Mahallesi'ndeki camide kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.
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