Dekan'dan 'Sınavı kazanamadı HSK'ya aday oldu' haberi için açıklama

Akdeniz Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, Gün Haber adlı internet sitesinde yer alan "Sınavı kazanamadı HSK'ya aday oldu" haberiyle ilgili açıklama yaptı.

İşte Mehmet Altunkaya'nın açıklaması:

1-HSK adayı oldum. Komisyon tarafından 21 kişilik listeye girdim. Mecliste partiler arası uzlaşma olmuştur. Genel kurulda Yüce Meclis önünde seçim yapılacaktır. Hiçbir şekilde İyi parti adayı olmadım, uzaktan yakından ilgim de yoktur.

2- Bir hukukçu olarak 25 yıldır bu Devlete ve millete hizmet etmekteyim. sayısız hukukçu yetiştirdim. aynı şekilde de devam ediyorum. Birileri benim üzerimden başka birilerini sıkıştırmaya çalışıyorsa bu da basın ahlakına sığmaz.

3- Evet arabuluculuk sınavını kazanamadım. Baraj 70 olmasına rağmen 76 aldım. Türkiye'de bu konuyu en iyi bilen Daire Başkanı da kazanamadı. Bunun benim HSK adayı olmam ile ne ilgisi var anlamadım.

4- HSK Devletin en önemli kurullarından birisidir ve çok değerli hukukçular aday olmuştur. Yüce Meclisimiz de bir irade ortaya koyacaktır. Partilerimiz de bir uzlaşma gerçekleştirmiştir. Bunu birilerinin basında siyasete malzeme haline getirmesi doğru değildir.