1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar: Çok değil 5-10 sene içinde...

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Çok değil, 5-10 sene içinde dünya ile yarışacak, lider olacak nice girişimler çıkacak ülkemizden. Birileri istemese de... Öğrenilmiş çaresizlik bitecek. Bu kervan yürüyecek." ifadelerini kullandı.
 25 Mayıs 2021 00:50
+Aa- Yazdır
Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar: Çok değil 5-10 sene içinde...

Bayraktar, Twitter hesabında, kendisine yönelik "Zor olan neydi?" sorularına ilişkin açıklamalarda bulundu. "Zor olan neydi? diye soruluyor sıkça" başlığıyla yaptığı açıklamada Bayraktar, zor olanın milletin evlatlarının potansiyelini dünyaya ispatlamak olmadığını belirterek, "İçimizden birilerine kabullendirmekti zor olan. Yaklaşık 20 yıldır yol arkadaşlarımızla birlikte hayatımızı adayıp yüksek teknoloji geliştirmek de değildi. Kendi sınıfının en iyisi olduğunu dünyanın kabullendiği teknolojimize, içimizden birilerinin hep 'acaba' demesine, hep bir noksan bulma, hatta çamur atma gayretine maruz kalmaktı. Her dönüm noktasında akla hayale gelmeyecek entrikalar, hezeyanlar, hor görmeler ve iftiralarla boğuşmaktı." değerlendirmesinde bulundu.

"Çok şükür bu engeller aşıldı." diyen Selçuk Bayraktar, açıklamasına şöyle devam etti:

"Çok değil, beş on sene içinde dünya ile yarışacak, lider olacak nice girişimler çıkacak ülkemizden. Birileri istemese de... Öğrenilmiş çaresizlik bitecek. Bu kervan yürüyecek. Ve inşallah... Bu ülke, özgüveni, azmi, iyi ahlakı ve inancıyla ülkesini seven, insanlık için çalışan gençlerin ellerinde, birçok alanda dünyada liderliğe yürüyecek."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bayraktar TB2 SİHA'lar Avrupa Birliği semalarında uçacak
24 Mayıs 2021 19:22		 Dijital birliğin robot askeri Barkan göreve hazırlanıyor
23 Mayıs 2021 11:14
YouTube'dan kullanıcıları üzecek karar!
22 Mayıs 2021 16:42		 TÜBİTAK SAGE Türkiye'nin yeni füzelerini hazırlıyor
22 Mayıs 2021 15:43
WhatsApp zaferi emsal olacak
22 Mayıs 2021 06:40		 WhatsApp: Güncelleme konusunda kesin bir karar vermedik
21 Mayıs 2021 15:28
TUSAŞ'tan bir ilk: GÖKBEY'in tam boy statik testine başlanacak
21 Mayıs 2021 10:08		 Avrupa semalarında SİHA'larımız uçacak
20 Mayıs 2021 23:51
NATO, 'Vuran' adlı Türk zırhlı aracını tanıttı
20 Mayıs 2021 23:40		 Zhurong, Mars'tan ilk fotoğrafları gönderdi
20 Mayıs 2021 07:10
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:50 - Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar: Çok değil 5-10 sene içinde...00:30 - Dekan'dan 'Sınavı kazanamadı HSK'ya aday oldu' haberi için açıklama00:05 - Soruşturma sonrası yapılan yazılı ikaz, idari yargıya konu olur mu?00:02 - 25 Mayıs 2021 'den önemli gündem başlıkları00:00 - Gazzeye umut ol00:00 - 24 haftalık hamile kadın vefat etti, bebeği yoğun bakımda
23:54 - 'Pervin Buldan ve Sezai Temelli'ye korumaları ben verdim'23:52 - Atilla Peker ve korumasına, kısıtlamaya ihlalden para cezası23:40 - Hastaneye gitme fırsatı bulamayan çiftçi tarlada aşılandı23:32 - 'Kuraklıktan dolayı herhangi bir kıtlığımız olmayacak'23:31 - 3 milyon TL'lik vurgun yapan 14 sahte bankacı tutuklandı23:18 - Bakan Soylu: Sabah iki emniyet personelini açığa aldım
23:11 - Başkan Gürkan'ın yargılandığı dava ertelendi23:10 - Eski belediye başkanının eşinin kaçak villası yıkılıyor22:29 - İBB'nin 2020 Yılı Denetim Komisyonu Raporu açıklandı22:25 - Istranca ormanları ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor22:12 - Türk şirketinden dünya savunma devlerine ihracat başarısı
22:10 - IPA'dan dünyaya yüz yüze eğitime geçilmesi çağrısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
24 haftalık hamile kadın vefat etti, bebeği yoğun bakımda
Dekan'dan 'Sınavı kazanamadı HSK'ya aday oldu' haberi için açıklama
Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar: Çok değil 5-10 sene içinde...
Soruşturma sonrası yapılan yazılı ikaz, idari yargıya konu olur mu?
Gazzeye umut ol
25 Mayıs 2021 'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Musab Turan 2
tarçın 1
göstergebilim 1
telef 1
bana balık verme tutmayı öğret 3
sabahın körü 1
Tersi ve Yüzü 1
müdavimi olunan kafe'nin sahibiyle yan kafe'den göz göze gelmek 2
fular 1
Okudukça 1
SON İLANLAR
Manisa Kırkağaç İnşaat Geçici 15 İşçi Alacak
Tunceli Çemişgezek Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Çağlak İnşaat Geçici 20 İşçi Alacak
Kocaeli Marmara Uzmanlar Gıda Turizm 24 İşçi Alacak
Kırşehir Akçakent SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Kırıkkale Çerikli Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 20 İşçi Alacak
Kayseri Sarız Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam