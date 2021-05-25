Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar: Çok değil 5-10 sene içinde...
|25 Mayıs 2021 00:50
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Bayraktar, Twitter hesabında, kendisine yönelik "Zor olan neydi?" sorularına ilişkin açıklamalarda bulundu. "Zor olan neydi? diye soruluyor sıkça" başlığıyla yaptığı açıklamada Bayraktar, zor olanın milletin evlatlarının potansiyelini dünyaya ispatlamak olmadığını belirterek, "İçimizden birilerine kabullendirmekti zor olan. Yaklaşık 20 yıldır yol arkadaşlarımızla birlikte hayatımızı adayıp yüksek teknoloji geliştirmek de değildi. Kendi sınıfının en iyisi olduğunu dünyanın kabullendiği teknolojimize, içimizden birilerinin hep 'acaba' demesine, hep bir noksan bulma, hatta çamur atma gayretine maruz kalmaktı. Her dönüm noktasında akla hayale gelmeyecek entrikalar, hezeyanlar, hor görmeler ve iftiralarla boğuşmaktı." değerlendirmesinde bulundu.
"Çok şükür bu engeller aşıldı." diyen Selçuk Bayraktar, açıklamasına şöyle devam etti:
"Çok değil, beş on sene içinde dünya ile yarışacak, lider olacak nice girişimler çıkacak ülkemizden. Birileri istemese de... Öğrenilmiş çaresizlik bitecek. Bu kervan yürüyecek. Ve inşallah... Bu ülke, özgüveni, azmi, iyi ahlakı ve inancıyla ülkesini seven, insanlık için çalışan gençlerin ellerinde, birçok alanda dünyada liderliğe yürüyecek."
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