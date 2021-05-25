Merkez Bankası başkan yardımcısı görevden alındı
25 Mayıs 2021 tarihli resmi gazetede yayımlanan atama kararına göre TCMB, başkan yardımcısı Oğuzhan ÖZBAŞ görevden alındı yerine Prof. Dr, Semih TÜMEN, getirildi.
|25 Mayıs 2021 02:45
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ATAMA KARARI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2021/247
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Başkan (Guvemör) Yardımcısı Oğuzhan ÖZBAŞ 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmış
YERİNE
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvemör) Yardımcılığına, 1211 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr, Semih TÜMEN atanmıştır.
24 Mayıs 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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