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Merkez Bankası başkan yardımcısı görevden alındı

25 Mayıs 2021 tarihli resmi gazetede yayımlanan atama kararına göre TCMB, başkan yardımcısı Oğuzhan ÖZBAŞ görevden alındı yerine Prof. Dr, Semih TÜMEN, getirildi.
 25 Mayıs 2021 02:45
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Merkez Bankası başkan yardımcısı görevden alındı

ATAMA KARARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/247

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Başkan (Guvemör) Yardımcısı Oğuzhan ÖZBAŞ 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmış

YERİNE

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvemör) Yardımcılığına, 1211 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr, Semih TÜMEN atanmıştır.

24 Mayıs 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
Memurlar.Net
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