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İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

İstanbul merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik olarak haklarında gözaltı kararı verilen ve aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 16 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.
 25 Mayıs 2021 04:19
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İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla "örgüt imamı" tarafından ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine aralarında muvazzaf ve ihraç asker ile askeri öğrencilerin bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Devam eden operasyon kapsamında, çok sayıda şüphelinin yakalandığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.
Anadolu Ajansı
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25 Mayıs 2021 'den önemli gündem başlıkları
Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda değişiklik
İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
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