Duhok'ta nokta atışı
|25 Mayıs 2021 06:15
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ortak operasyonuyla, Irak'ın kuzeyinde 4 terörist öldürüldü. Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesindeki PKK/KCK'lı teröristlere Suriye'den mühimmat ve terörist aktarımı yapılacağı istihbaratı üzerine operasyon kararı alındı. Örgüt mensuplarının, silah ve mühimmatlarla Suriye'deki sivil yerleşim yerlerinden uzaklaşıp Irak'ın kuzeyine geçtikleri tespiti üzerine hava harekatı düzenlendi. Duhok kırsalında vurulan 2 araçta 2'si elebaşı PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi. Şırnak-Cudi Dağı bölgesinde çıkan çatışmada ise 2 terörist öldürüldü. İçişleri Bakanlığı, Eren-13 operasyonları kapsamında, Şırnak-Cudi Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlerle sıcak çatışma sağlandığını, jandarma komando timlerinin PKK'lı 2 teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.
Akar ve TSK komuta kademesi, inşası devam eden TCG Anadolu'yu inceledi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile İstanbul Sedef Tersanesi'nde inşası devam eden TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisinde incelemelerde bulundu.
SINIRDA YAKALANDI
MİT PKK'nın üst düzey bir ismini de sağ yakaladı. PKK/PYD/YPG elebaşlarından M.A. yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı. M.A.'nın, Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi'ndeki TSK birliklerine yönelik terör saldırılarına katıldığı belirlendi. MİT tarafından Kilis Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilen teröristin, 2015 yılında da İstanbul'da uzun namlulu silahlarla eylemlere katıldığı tespit edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile basın toplantısı gerçekleştirdi. Polonya'nın Türkiye'den satın alacağı 20 adet SİHA için sözleşmenin imzalandığı basın toplantısında konuşan Polonya Cumhurbaşkanı Duda, 'Türk pilotları gökyüzümüzü koruduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettim' dedi.
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