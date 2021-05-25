Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için ortam hazırlıyorlar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Millet İttifakı isterse cumhurbaşkanı adayı olurum" sözleri sonrası kulisler hareketli.
|25 Mayıs 2021 06:40
|+Aa- Yazdır
Özelikle son günlerde CHP kanadından Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olması için peş peşe açıklamalar geliyor. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ısıtanlar kervanına iki yeni isim daha katıldı.
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda yüzde 100 kazanacağı görüşünü dile getirerek "Ben buna her şey üzerine iddiaya girerim" dedi. Özkan "İnşallah böyle bir karar verir. Ben çok mutlu olurum. Sayın genel başkanımızın bilgisi, birikimi, ahlakı, onuru, sadeliği ülkeyi karanlıktan çıkaracak ilaçtır" dedi.CHP Elazığ milletvekili Gürsel Erol ise "Şu anda resmi bir görüşme yok, resmi bir teklif yok bu konuları konuşabilecek siyasi bir ortam yok. Yalnızca iyi niyet çerçevesi içerisinde tüm partiler kendi düşüncelerini veya liderlerin düşüncelerini ifade ediyorlar. Sayın genel başkanımız partinin genel başkanı olarak, ben Cumhurbaşkanı adayıyım dediği andan itibaren bu tartışılamaz" dedi.
8 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|İşte yeni seçim barajı ve kurallar
25 Mayıs 2021 09:03
|Dekan'dan 'Sınavı kazanamadı HSK'ya aday oldu' haberi için açıklama
25 Mayıs 2021 00:30
|25 Mayıs 2021 'den önemli gündem başlıkları
25 Mayıs 2021 00:02
|'Pervin Buldan ve Sezai Temelli'ye korumaları ben verdim'
24 Mayıs 2021 23:54
|'Kuraklıktan dolayı herhangi bir kıtlığımız olmayacak'
24 Mayıs 2021 23:32
|İBB'nin 2020 Yılı Denetim Komisyonu Raporu açıklandı
24 Mayıs 2021 22:29
|Vali açıkladı: Nüfusumuzun yüzde 77,2'si aşılandı
24 Mayıs 2021 22:03
|DENİZKURDU-2021 Tatbikatı yarın başlayacak
24 Mayıs 2021 21:52
|Soylu'dan Peker'in iddialarına yanıt: Hedef Türkiye
24 Mayıs 2021 21:33
|Meral Akşener'den İkizdere'deki olaylara ilişkin açıklama
24 Mayıs 2021 20:19