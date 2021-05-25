1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yerli 5G ürünlerinin son hali tamamlandı

130 firmanın milli imkanlarla ürettiği 5G radyo, çekirdek, şebeke, radyolink gibi ürünlerin son hali tamamlandı. Bu ürünlerin prototipleri yarın kamuoyuna tanıtılacak.
 25 Mayıs 2021 06:56
+Aa- Yazdır
Yerli 5G ürünlerinin son hali tamamlandı

Tüm dünya ile uyumlu biçimde 5G teknolojisine geçmeye hazırlanan Türkiye, bu çalışmaları kapsamında önemli bir adım daha atıyor. 2018 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) destekleriyle, OSTİM bünyesinde Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) kurulmuştu. Buradaki çalışmalarla "Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi"nde ilk faz tamamlandı. HTK bünyesinde 130 firma ve 8 bin çalışanın yerli ve milli imkanlarla ürettiği 5G radyo, çekirdek, şebeke, radyolink gibi ürünlerin son hali tamamlanırken, bu ürünlerin prototipleri yarın kamuoyuna tanıtılacak.

İLK SİNYAL 2023'TE

Küresel ekonomiye 2030 yılına kadar 8 trilyon dolar değer katma potansiyeli olan 5G teknolojisi için içeride yapılan çalışmalar son dönemde hız kazandı. Frekans ihalesi gelecek yıl yapılacak. 2023'te de ilk sinyal vatandaşların hizmetine sunulacak. Öte yandan ürünlerin ticari şebekelerde kullanımı, test ve entegrasyonları denenirken, yerli ve milli yeni ürün geliştirme çalışmaları da sürecek.

BİRÇOK ALANDA YENİLİK

Telekomünikasyon teknolojisinin zaman içinde gösterdiği altyapı değişiklikleri 1G, 2G, 3G, 4G olarak adlandırılıyor. "G" harfi, İngilizcede "nesil" anlamına gelen "Generation" kelimesinden geliyor. Söz konusu teknolojide her nesil, bir öncekine göre hız ve kaliteye ilişkin yenilikler içeriyor. Normalden 20 ila 60 kat daha fazla hız sunan 5G; internet ve telefonun yanı sıra sağlık, otomotiv, hizmet ve eğlence gibi birçok sektörde önemli değişimler getirecek. Yüksek bağlantı kalitesi sağlayacak 5G teknolojisi; akıllı ev teknolojilerinin yanı sıra otonom araçlar, akıllı ulaşım, endüstriyel ve insansı robotlar konusunda da ihtiyaç duyulan hızın artmasına katkı sunacak.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar: Çok değil 5-10 sene içinde...
25 Mayıs 2021 00:50		 Bayraktar TB2 SİHA'lar Avrupa Birliği semalarında uçacak
24 Mayıs 2021 19:22
Dijital birliğin robot askeri Barkan göreve hazırlanıyor
23 Mayıs 2021 11:14		 YouTube'dan kullanıcıları üzecek karar!
22 Mayıs 2021 16:42
TÜBİTAK SAGE Türkiye'nin yeni füzelerini hazırlıyor
22 Mayıs 2021 15:43		 WhatsApp zaferi emsal olacak
22 Mayıs 2021 06:40
WhatsApp: Güncelleme konusunda kesin bir karar vermedik
21 Mayıs 2021 15:28		 TUSAŞ'tan bir ilk: GÖKBEY'in tam boy statik testine başlanacak
21 Mayıs 2021 10:08
Avrupa semalarında SİHA'larımız uçacak
20 Mayıs 2021 23:51		 NATO, 'Vuran' adlı Türk zırhlı aracını tanıttı
20 Mayıs 2021 23:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:48 - 2 kavuna 208 bin lira ödediler09:39 - Güne başlarken döviz fiyatları09:30 - Kanında Hepatit B çıktığı için Avukat sevgilisi tarafından dayak yedi09:25 - Ateş Kara, rahatlama için tarih verdi09:23 - Ankara'da FETÖ operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı09:17 - Aleyna Çakır'ın ailesine şok tehdit: Acı çekerek öleceksin!
09:03 - İşte yeni seçim barajı ve kurallar09:01 - BioNTech'te 2. doz aşılama 12 hafta sonra08:56 - UTP Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'nin faaliyet izni kapsamı genişletildi08:39 - Öğrenim kredisi borçları yapılandırılacak08:35 - Boş ambulanslara 'çakar' cezası kesildi08:30 - 3 Kalkınma idaresi başkanlığının görev süresi uzatıldı
08:10 - İkinci el araçlar için 3 gün içinde zorunlu ekspertiz raporu08:03 - Kripto para ile ilgili yasal düzenlemeler bir an önce yapılmalı08:01 - 400 idare memuru alımı sözlü sonuçları açıklandı07:59 - Aile hekimliklerinde hazırlığın ismi: BioNTech07:46 - Adnan Oktar'ın cezasının geri kalanını nerede geçireceği belli oldu
07:40 - Anne Koçyiğit beraat etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası başkan yardımcısı görevden alındı
Öğrenim kredisi borçları yapılandırılacak
Dekan'dan 'Sınavı kazanamadı HSK'ya aday oldu' haberi için açıklama
İkinci el araçlar için 3 gün içinde zorunlu ekspertiz raporu
24 haftalık hamile kadın vefat etti, bebeği yoğun bakımda
Aile hekimliklerinde hazırlığın ismi: BioNTech
Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar: Çok değil 5-10 sene içinde...
Adnan Oktar'ın cezasının geri kalanını nerede geçireceği belli oldu
400 idare memuru alımı sözlü sonuçları açıklandı
Soruşturma sonrası yapılan yazılı ikaz, idari yargıya konu olur mu?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yansı 1
biz polis miyiz 1
her cümlenin sonuna küfür ekleyen erkek 3
Huzur veren şeyler 1
mahlepli kurabiye 2
Çalışanlarıma verdiğim para senin maaşından fazla 1
kauçuk 1
müşteriyi germeyen dükkanlar 2
Konsantrasyon eksikliği 1
kireç çözücüye karbonat dökmek 1
SON İLANLAR
Isparta Çakırsaraylar Belediyesi 10 geçici işçi alacak
Et ve Süt Kurumu 5 işçi alacak
Antalya Muratpaşa Belediyesi 43 geçici işçi alacak
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı sözleşmeli 2 bilişim personeli alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 10 İşçi Alacak
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Manisa Kırkağaç İnşaat Geçici 15 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam