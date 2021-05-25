Kanal Meriç ile Trakya şahlanır
|25 Mayıs 2021 07:20
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Dünya gibi Türkiye de kuraklıkla mücadele ediyor. Bu süreçte birçok kesimden ciddi öneriler geliyor. Ekonomi Gazetecileri Derneğinin "Türkiye Konuşuyor" programına konuk olan Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, Trakya havzası için önemli bir teklifte bulundu. Günay, Tekirdağ'ın, Türkiye buğday üretiminin yüzde 5'ini tek başına sağladığına dikkat çekerek "Yine kanola üretiminin yüzde 40'ını, ayçiçeğinin yüzde 30'unu Tekirdağ elde ediyor. Eskiden 50 metreden çıkarılan su, şimdi 200 metrelerde bulunabiliyor. Yer altı sularımız azaldı. Bu meseleyi çözmek için proje geliştirmek zorundayız. Debisi yüksek Meriç Nehri'nin akışını seyretmemeliyiz. Ege Denizi'ne dökülen Meriç'i, kapalı sulama sistemiyle, Trakya'nın her köşesinde dolaştırmalıyız. Trakya bölyece ülke ekonomisine daha büyük katkı sağlar. Pandemide hizmet sektöründe sıkıntılar yaşadık. Buna rağmen doğa sporlarında öne çıkabiliriz. Popüler bir dizi olan 'Sadakatsiz'in de şehrimizde olması, tanıtımımıza katkı sağladı" diye konuştu.
TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk ise kadınların da üretime daha fazla katılması gerektiğini vurgulayarak "Bugün dünya genelinde kadınlar eşit olarak iş hayatında olsa 28 trilyon dolarlık gelir sağlanabilecek. Türkiye elini çabuk tutmalı. Kadın girişimi artarsa her alanda hızlı yükseliriz" dedi.
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