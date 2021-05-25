Avrupalı hazır giyimci rotayı Türkiye'ye çevirdi

Avrupalı dev tekstil şirketleri, Çin'in 'Uygur politikası' sebebiyle Sincan'da yetiştirilen pamuğu satın almayı bıraktıklarını açıkladı. Bölgede iki milyondan fazla Uygur Türkü'nün zorla çalıştırılmasına tepki gösteren Batılı şirketler, soykırım gerekçesiyle Çin'den bütün siparişlerini iptal etti. Çin ise buna karşı Batılı markaların satışlarını ülkede durdurmaya yönelik bir adım attı. Çin'de üretilen H&M ürünleri ülkedeki bütün online alışveriş sitelerinden kaldırıldı. Ülkede üretim yaptıran Adidas, Burberry ve Nike gibi markalarla ilgili de satış yasağı gündeme geldi. Avrupa ile Çin arasında yaşanan bu durum, Türk tekstil sektörüne olumlu yansıdı. Avrupalı markaların siparişleri, üretimde 'Sincan pamuğu' kullanmayan Türkiye'ye kaydı.

Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, Çin'in Uygur Türklerine yaptığı haksızlığın kabul edilemeyecek düzeyde olduğunu belirtti. Sincan bölgesinde yaşanan Türkler'in bölgede büyük eziyetler gördüğünü söyleyen Şahin, "Bizim din ve ırk kardeşlerimize uygulanan zulüm kabul edilemez. Avrupalı ve ABD'li dünya devi markaları da bu haksızlığı gördü. Artık Çin'den pamuk almıyorlar. Dünya tekstil sektörünü derinden etkileyen bir konu bu. Uygur pamukları artık dünyaya satılamıyor. Bu nedenle pamuk fiyatlarında ciddi bir artış söz konusu. Dolayısıyla bu hazır giyim fiyatlarına da zam olarak yansıyor. Aynı zamanda H&M gibi dev markalar üretimlerini Çin'e yaptırmıyor. Hal böyle olunca siparişler Türkiye'ye kaydı. Türk tekstil ve hazırgiyim sektörü üretimde Uygur pamuğu zaten kullanmıyor. Hızlı teslimat, kaliteli üretim ve lojistik avantajları da bir araya geldiğinde Avrupa ve ABD'nin yeni tekstil üretim üssü Türkiye oldu diyebiliriz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Sincan bölgesinde üretilen pamuk, dünya tüketiminin yüzde 20'sini karşılıyor. Çin bu gücü ile tekstil sektöründe dünya piyasalarında tekel konumunda bulunuyor. Çin hükümetinin Kasım 2020 tarihli raporuna göre fazla iş gücü olarak görülen 2,6 milyon Uygur, "gönüllü" olarak işçi transferi programına dahil edildi. Çin'in 'yeniden eğitim kampı' dediği ve 'radikalizmle mücadele' olarak gerekçelendirdiği kamplarda milyonlarca Uygur Türkü'nün zorla çalıştırıldığı iddia ediliyor. Avrupalı markalar bu durumu soykırım olarak değerlendiriyor.

DÜNYANIN EN İYİ PAMUĞU BİZDE

Damat ve Tween markaların bünyesinde barındıran Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ise Türkiye'nin yerli pamuğu dışında ABD ve Özbekistan'dan ithalat yaptığını belirterek "Türk üreticiler, Sincan pamuğu almıyor. Bu, Avrupalı markaların siparişlerini Türkiye'ye kaydırması için bir sebep. Çin'e genel bir ambargo söz konusu. Şimdi tekstil tarafında da böyle bir konu ortaya çıktı. Bu Türk üreticilere olumlu yansıyor" dedi. Ege'de üretilen Türk pamuğunu 'dünyanın en iyisi' diye nitelendiren Orakçıoğlu "Ancak rekolte yeterli değil, bu sebeple ithalat yapılıyor. Türk pamuğunun iyileştirilmesi adına da birçok çalışma var" açıklamasında bulundu.

KAAN ZENGİNLİ