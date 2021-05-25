Türkiye genelinde uyuşturucu operasyonu: 574 şüpheliye operasyon
|25 Mayıs 2021 07:15
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İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon kapsamında Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Beyoğlu ilçelerinde daha önceden tespit edilmiş adreslere eş zamanlı baskın yaptı.
Sabah saat 06.00 sıralarında başlayan operasyonda uyuşturucu satıcıları hedef alındı.
Özel Harekat ekipleri de operasyona destek verdi. Bayrampaşa'da bir adrese yapılan operasyonda polis köpeğiyle arama yapıldı.
Çevrede güvenlik önlemi alan polisler adresi drone uçurarak havadan takibe aldı.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan çok sayıda şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürdü.
Emniyet Genel Müdürlüğü: Ülkemiz genelinde yasadışı olarak kapalı alanda esrar maddesi elde etmek maksatlı kenevir bitkisi yetiştirdiği değerlendirilen 574 şahıs tespit edilmiştir. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde 59 ilimizde, tespit edilen 574 şüpheliye ait 630 adrese, 1213 ekip, 3644 personel ve 113 narkotik detektör köpeğin katılımı ile eş zamanlı operasyon başlatılmıştır.
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