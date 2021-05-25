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Anne Koçyiğit beraat etti

Türkiye'yi yasa boğan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara cinayetinde, küçük kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra öldüren Uğur Koçyiğit'e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istinaf mahkemesince onandı. Yargıtay yaptığı inceleme sonucu Huriye Koçyiğit'in mahkumiyet kararını bozdu.
 25 Mayıs 2021 07:40
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Anne Koçyiğit beraat etti

Milliyet'ten PAŞA ALYURT'un haberine göre: Ankara - Mahkeme, Uğur Koçyiğit'in annesi Huriye Koçyiğit'e "Çocuğu kasten adam öldürmeye yardım" suçundan verilen 13 yıl 4 ay ve "çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını ise bozdu.

Yağlıkara Ailesi'nin avukatlarından Hikmet Tepe, karara ilişkin Milliyet'e yaptığı değerlendirmede, anne Koçyiğit ile ilgili bozma kararını kabul etmediklerini söyledi. Bu kararı dava dosyası gerçeğine uygun bulmadıklarını belirten Tepe, "Delil yetersizliğinden verilen beraat kararını Yargıtay 1. Ceza Dairesi nezdinde temyiz edeceğiz" dedi.

Küçük Eylül'ün babası İbrahim Yağlıkara ise, sanık Huriye Koçyiğit ile ilgili verilen kararı doğru bulmadıklarını dile getirdi. Baba Yağlıkara, "Anne de oğlu gibi ağır ceza almalıydı. Beklemediğimiz bir karar oldu. İtirazda bulunacağız. Bu kadının şu anda elini kolunu sallayarak dışarıda gezmesi hem beni, hem eşimi, hem çocuklarımı, hem de yakınlarımın psikolojisini alt üst etmiş durumda. Umarım bu hatalı karardan dönülür" ifadelerini kullandı.
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