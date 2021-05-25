Aile hekimliklerinde hazırlığın ismi: BioNTech
|25 Mayıs 2021 07:59
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Milliyet'ten AYKUT YILMAZ'ın haberine göre: Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) 2. Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan, Avrupa İlaç Ajansı'nın geçen hafta BioNTech, aşı dolabında sadece 5 gün değil 1 aya kadar saklanabileceğini açıkladığını anımsatarak, "Böylelikle aşı aile hekimliklerinde de rahatlıkla yapılabilecek" dedi.
Aile hekimlerinin ve aile sağlığı merkezlerinin salgının başından bu yana sağlık hizmetlerinin temelini oluşturduğunu belirten Eryazğan, yaklaşık 1.5 yıldır poliklinik hizmetleri dahil tüm sağlık hizmetlerini aile hekimlerinin yüklendiğini söyledi.
Kovid-19 aşılamalarının da yüzde 80'inin buralarda yapıldığına işaret eden Eryazğan, "Sağlık Bakanlığı salgının önüne geçmekte aile hekimlerine güvenmekte. Ancak aile hekimlerinin 10 yıldır süre gelen kronik sorunlarını çözmüş değil" dedi.
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