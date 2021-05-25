400 idare memuru alımı sözlü sonuçları açıklandı
Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü 400 İdare Memuru Öğrencisi Alım İlanı Kapsamında Sözlü Sınav ve Mülakat Sonuçlarına İlişkin Duyuru
|25 Mayıs 2021 08:01
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400 İdare Memuru Öğrencisi (300 Erkek - 100 Kadın) Alım İlanı Kapsamında Sözlü Sınav ve Mülakat Sonuçlarına İlişkin Duyuru
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