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400 idare memuru alımı sözlü sonuçları açıklandı

Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü 400 İdare Memuru Öğrencisi Alım İlanı Kapsamında Sözlü Sınav ve Mülakat Sonuçlarına İlişkin Duyuru
 25 Mayıs 2021 08:01
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400 idare memuru alımı sözlü sonuçları açıklandı

400 İdare Memuru Öğrencisi (300 Erkek - 100 Kadın) Alım İlanı Kapsamında Sözlü Sınav ve Mülakat Sonuçlarına İlişkin Duyuru

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Memurlar.Net
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