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İkinci el araçlar için 3 gün içinde zorunlu ekspertiz raporu

Ticaret Bakanlığı, 2. el oto satışında ekspertiz raporunun, satıştan önceki 3 gün içinde sistem üzerinden online olarak sorgulanabileceğini, raporsuz satış yapan işletmelerin ceza alacağını bildirdi
 25 Mayıs 2021 08:10
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İkinci el araçlar için 3 gün içinde zorunlu ekspertiz raporu

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre: Bakanlıktan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) gönderilen yazıda, TSE belgeli ekspertiz işletmesi bulunmayan iller dışında, ikinci el otomobil veya arazi taşıtı satışı yapan işletme tarafından, satışın yapıldığı tarihten önceki üç gün içinde ekspertiz raporunun alınması gerektiği bildirildi.

8 yaş kriteri

Model yılına göre 8 yaşın veya 160 bin kilometrenin üzerindeki taşıtlar için ekspertiz raporu alınmasının zorunlu olmadığı vurgulanan yazıda, işletmeler tarafından 2. el otomobil veya arazi taşıtı satışının yapıldığı tarihten önceki 3 gün içinde, model yılına göre 8 yaşın veya 160 bin kilometrenin altındaki 2. el otomobiller ve arazi taşıtları için TSE hizmet yeterlilik belgesi bulunan ekspertiz işletmelerinden ekspertiz raporunun alınmasının zorunlu olduğu vurgulandı. Bakanlık ile Türkiye Noterler Birliği arasında veri paylaşımı entegrasyonu gerçekleştirildiği ifade edilen yazıda, "İşletmeler tarafından satıştan önce ekspertiz raporu alınıp alınmadığı bilgisi dahil taşıt satış bilgilerinin takibi sağlanabilmektedir" denildi.

Bakanlık yazısında, işletmelere getirilen ekspertiz raporu alma yükümlülüklerinin eksiksiz yerine getirilmesi, aksi halde idari yaptırım uygulanacağı ifade edilerek, 2. el motorlu kara taşıtı ticareti yapan tüm işletmelerin, ivedilikle bilgilendirilmesi istendi.

Güvenli kullanım

Ekspertiz raporu, 2. el otomobilleri güvenle kullanmak için büyük önem taşıyor. Oto ekspertiz raporunda aracın motoru, iç aksamı, kaportası ve tamponu inceleniyor. Ekspertiz raporuyla, aracın kaza geçirip geçirmediği tespit edilebiliyor. Piyasada kazalı 2. el otoların "makyajlanarak" sorunsuz gibi satılması, parçalanan araçların birleştirilip müşterilerin aldatılması gibi sorunlara karşı ekspertiz raporu kritik işlev görüyor.
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