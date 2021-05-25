1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

3 Kalkınma idaresi başkanlığının görev süresi uzatıldı

5 yıllık süre için kurulmuş olan Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdarelerinin görev süresi 2026 yılına kadar uzatıldı
 25 Mayıs 2021 08:30
+Aa- Yazdır
3 Kalkınma idaresi başkanlığının görev süresi uzatıldı

2011 yılında, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdarelerinin, 5 yıllık bir süre için kurulmuştu. Bu süre 2016yılında doldu ve süre 2021 yılına kadar uzatıldı.

25 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7319 sayılı Kanunun 15. maddesine göre bu başkanlıkların görev süresi 2026 kadar uzatılmıştır.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Boş ambulanslara 'çakar' cezası kesildi
25 Mayıs 2021 08:35		 Adnan Oktar'ın cezasının geri kalanını nerede geçireceği belli oldu
25 Mayıs 2021 07:46
Kanal Meriç ile Trakya şahlanır
25 Mayıs 2021 07:20		 Uygulanan aşı miktarı 28 milyon 65 bin 684'e ulaştı
24 Mayıs 2021 19:51
'1 milyondan fazla sağlık çalışanı 45 günde aşılandı'
24 Mayıs 2021 18:34		 Çin'e gidecek 2 ihracat treni Kocaeli'den yola çıktı
24 Mayıs 2021 16:34
Türkiye'nin en kapsamlı 'bölgesel kalkınma' çalışması tanıtıldı
24 Mayıs 2021 15:37		 Ticaret Bakanlığı, hibe desteğinin detaylarını açıkladı
24 Mayıs 2021 14:57
Yapılan aşı sayısı 28 milyonu geçti
24 Mayıs 2021 14:05		 Kapıkule'den girişlerde PCR testi uygulaması gelecek ay başlayacak
24 Mayıs 2021 12:47
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:50 - Kitle bağışıklığı için 35 gün daha sabır09:48 - 2 kavuna 208 bin lira ödediler09:39 - Güne başlarken döviz fiyatları09:30 - Kanında Hepatit B çıktığı için Avukat sevgilisi tarafından dayak yedi09:25 - Ateş Kara, rahatlama için tarih verdi09:23 - Ankara'da FETÖ operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı
09:17 - Aleyna Çakır'ın ailesine şok tehdit: Acı çekerek öleceksin!09:03 - İşte yeni seçim barajı ve kurallar09:01 - BioNTech'te 2. doz aşılama 12 hafta sonra08:56 - UTP Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'nin faaliyet izni kapsamı genişletildi08:39 - Öğrenim kredisi borçları yapılandırılacak08:35 - Boş ambulanslara 'çakar' cezası kesildi
08:30 - 3 Kalkınma idaresi başkanlığının görev süresi uzatıldı08:10 - İkinci el araçlar için 3 gün içinde zorunlu ekspertiz raporu08:03 - Kripto para ile ilgili yasal düzenlemeler bir an önce yapılmalı08:01 - 400 idare memuru alımı sözlü sonuçları açıklandı07:59 - Aile hekimliklerinde hazırlığın ismi: BioNTech
07:46 - Adnan Oktar'ın cezasının geri kalanını nerede geçireceği belli oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası başkan yardımcısı görevden alındı
Öğrenim kredisi borçları yapılandırılacak
Dekan'dan 'Sınavı kazanamadı HSK'ya aday oldu' haberi için açıklama
İkinci el araçlar için 3 gün içinde zorunlu ekspertiz raporu
24 haftalık hamile kadın vefat etti, bebeği yoğun bakımda
Aile hekimliklerinde hazırlığın ismi: BioNTech
Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar: Çok değil 5-10 sene içinde...
Adnan Oktar'ın cezasının geri kalanını nerede geçireceği belli oldu
400 idare memuru alımı sözlü sonuçları açıklandı
Soruşturma sonrası yapılan yazılı ikaz, idari yargıya konu olur mu?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Victoria's Secretin Kuruluşu Ve Roy Raymondun Talihsiz Hikayesi 1
Ezilmiş ve aşağılanmışlar 1
müşteriyi germeyen dükkanlar 2
Tersi ve Yüzü 1
en çok izlenen kanallar 1
hafıza 1
iş güvenliği 1
Çalışanlarıma verdiğim para senin maaşından fazla 1
sebla 1
benzinlikte karısını döven adam 2
SON İLANLAR
Isparta Çakırsaraylar Belediyesi 10 geçici işçi alacak
Et ve Süt Kurumu 5 işçi alacak
Antalya Muratpaşa Belediyesi 43 geçici işçi alacak
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı sözleşmeli 2 bilişim personeli alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 10 İşçi Alacak
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Manisa Kırkağaç İnşaat Geçici 15 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam