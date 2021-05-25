3 Kalkınma idaresi başkanlığının görev süresi uzatıldı
5 yıllık süre için kurulmuş olan Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdarelerinin görev süresi 2026 yılına kadar uzatıldı
|25 Mayıs 2021 08:30
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2011 yılında, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdarelerinin, 5 yıllık bir süre için kurulmuştu. Bu süre 2016yılında doldu ve süre 2021 yılına kadar uzatıldı.
25 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7319 sayılı Kanunun 15. maddesine göre bu başkanlıkların görev süresi 2026 kadar uzatılmıştır.
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