Boş ambulanslara 'çakar' cezası kesildi
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dün trafiğin yoğun olduğu noktalarda emniyet şeridini kullanan çakarlı ve sirenli araçlara yönelik uygulama yaptı.
|25 Mayıs 2021 08:35
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Hasta taşımamasına rağmen emniyet şeridine giren ambulans sürücüsü Okan Akan, "Bir hasta evinden aradı. Sevk işlemi yapacağız.
Bu nedenle emniyet şeridine girdim" dedi. Polis ekipleri ise kural gereği hasta taşımayan özel ambulansların emniyet şeridini kullanmasının yasak olduğunu hatırlattı. Sürücüye emniyet şeridi ihlalinden 1339 lira para cezası kesildi.
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