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Kanında Hepatit B çıktığı için Avukat sevgilisi tarafından dayak yedi

İSTANBUL'da yaşayan Ümit Türeyen, hepatit testi pozitif çıktığı için sevgilisi avukat S.Ö.'ten dayak yediğini iddia ederek şikayetçi oldu.
 25 Mayıs 2021 09:30
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Kanında Hepatit B çıktığı için Avukat sevgilisi tarafından dayak yedi

Soruşturma dosyasına göre Ümit Türeyen ile S.Ö. iki aydır birlikte yaşıyordu. Ü.T'nin 20 Nisan 2021 günü hastanede yaptırdığı hepatit testi pozitif çıktı. Ü.T.'nin iddiasına göre, bu gelişme üzerine S.Ö. kendisine hepatit bulaştırdığını iddia ederek üzerine saldırdı.

Ü.T.'ye kafa atan, tokatlayan ve kafasını yere vuran S.Ö. küfür, hakaret ve tehdit de etti. S.Ö.'ün bir süre evden çıkmasına izin vermediği Ü.T. daha sonra hastaneye giderek darp raporu aldı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

Ü.T. hastaneden aldığı raporla savcılığa başvurdu, S.Ö.'den şikayetçi oldu. Aile Mahkemesi S.Ö.'nün bir ay süreyle Ü.T.'ye yaklaşmaması kararı verdi. Karara aldığı darp raporuyla itiraz eden S.Ö., iddiaları yalanlayarak asıl şiddet görenin kendisi olduğunu söyledi.
Sabah
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