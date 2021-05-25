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UTP Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'nin faaliyet izni kapsamı genişletildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı faaliyetini sunması için UTP Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'ye izin verdi.
 25 Mayıs 2021 08:56
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UTP Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'nin faaliyet izni kapsamı genişletildi

TCMB'nin, UTP Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'nin faaliyet izni kapsamının genişletilmesine dair kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre, UTP Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'nin, ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı faaliyetini sunması onaylandı. Bu kapsamda şirkete, ödeme hizmeti sunmak üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kararı ile verilen faaliyet izni kapsamı genişletildi.

Söz konusu karar, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik uyarınca alındı.
Anadolu Ajansı
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