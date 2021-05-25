İşte yeni seçim barajı ve kurallar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın başkanlığındaki komisyonun çalışmasını yürüttüğü Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler yasalarında değişiklik öngören taslak metni ele alınacak. İşte yeni seçim kanunu gündemi ve yapılması öngörülen değişikliklere bilgiler

SEÇİM BARAJINDA YÜZDE 7 ÖNE ÇIKTI

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni daha da güçlendirecek olan taslakta yüzde 10 olan seçim barajının yüzde 7 olması öngörülüyor. İttifaklar için baraj olması konuları da MYK'da netleştirilecek.

HER 5-7 VEKİLE BİR BÖLGE

Taslak metinde her seçim çevresine 5 veya 7 milletvekili düşecek şekilde daraltılmış bölge modeli düşünülüyor. Buna göre 2018'de illerin milletvekili sayılarına göre yapılan hesaplamada, şu anda 87 olan seçim bölgesi, 5 milletvekiline bir bölge olması halinde 131 seçim bölgesine, 7 milletvekili olduğunda ise 124 seçim bölgesine yükselmiş olacak.

Siyasi partilere hazine yardımı koşullara bağlanacak. Milletvekili seçimlerinde en az yüzde 3 oy şartının da yüzde 5-7'ye yükseltilmesi gündemde. AK Parti çalışmasını tamamladıktan sonra MHP ile paylaşacak. Cumhur İttifakı çalışmaya son şeklini verdikten sonra teklif Meclis 'e sunulacak.