Aleyna Çakır'ın ailesine şok tehdit: Acı çekerek öleceksin!
|25 Mayıs 2021 09:17
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Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen, 3 Haziran'da Ankara Keçiören'deki evinde, erkek arkadaşı Ümitcan Uygun tarafından bornoz kuşağı ile asılı halde bulunmuştu. Olayın ardından genç kızın ölümüyle ilgili davanın bir numaralı şüphelisi Uygun'un Aleyna'yı döverek bayılttığına ilişkin video, sosyal medyada paylaşılmıştı.Görüntüler üzerine Ümitcan Uygun hakkında tehdit ve konut dokunulmazlığını ihlal suçundan dava açıldı. Dava, 28 Mayıs'ta görülecek. Duruşma öncesi evlatlarını kaybeden Hatun-Mehmet Esen çifti, adaletin yerini bulmasını istediklerini söyledi.
'ÇIĞLIKLARI KULAĞIMDA'
Kızının ölümünün üzerinden 1 yıl geçtiğini ve evladı olmadan ilk Anneler Günü yaşadığını ifade eden acılı anne Hatun Esen, "Öpmeye koklamaya kıyamazdım. Kızım kendisini öldürecek karakterde değildi. Yaşama sevinci vardı, asla canına kıymazdı. İki elim evladımı öldüren ve ona yardım edenlerin yakasında. Bir anne olarak bana en ağır acıyı yaşattılar. Bu dünyada herkesi kandırsa da Allah'ı kandıramaz. Allah'a ve adalete güveniyorum" dedi.
"SENİ ÖLDÜRECEĞİZ" TEHDİDİ
Evlat acısı ile yüreği kavrulan baba Mehmet Esen ise "Evladımın katilinin kim olduğu apaçık ortada. Adli Tıp ve DNA raporları çıktı. Oğlumu arayıp 'Seni öldüreceğiz. Kurşunla değil acı çekerek öleceksin' gibi tehditler savuruyorlar, şikayetçi olduk. Sosyal medyadan devlet büyükleriyle önceden çektirdikleri fotoğrafları koyup 'Bizim arkamızdalar' diye algı yapıyorlar." dedi.
Baba Esen, "Bunlar kendi annelerini de 'gerçekler ortaya çıkacak' diye öldürdüler. Annesi ile ilgili soruşturma başlayınca infaz edip ortadan kaldırdılar, intihar süsü verdiler. Müge Anlı'yı suçladılar, ona da tehditler savurdular. Devlet de kamuoyu da adaletten yana" ifadelerini kullandı. Ümitcan Uygun, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine 10 Ocak'ta tutuklanmıştı.
'HAK ETTİĞİ CEZAYI ALACAK'
Talihsiz genç kızın avukatı Umur Yıldırım, şunları söyledi: "Bu davada Ümitcan Uygun yaralama, tehdit ve konut dokunulmazlığından yargılanacak. Mahkemenin istediği evrakların tamamı geldi. Ümitcan evi kendinin tuttuğunu, elektrik ve su faturalarının kendisinin üzerinde olduğunu söylemişti. Ama gelen evraklar bunun aksini ortaya çıkardı. Ev sahibi de evi Ümitcan'ın değil Aleyna'nın tuttuğunu söyledi. Ümit'in hak ettiği cezayı alacağına inanıyoruz."
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