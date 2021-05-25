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Ateş Kara, rahatlama için tarih verdi

Vaka sayılarında düşüş olduğunu fakat henüz rahatlayacak noktada olmadığımızı belirten Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara tarih verdi. "Ben aşılıyım, bana bir şey olmaz" düşüncesinin yanlış olduğunu belirtti
 25 Mayıs 2021 09:25
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Ateş Kara, rahatlama için tarih verdi

Kara, " 65 yaşın üstünde, aşıda tereddüt eden yüzde 18'lik bir grubumuz var. Onların soru işaretlerini giderip, ikna eder ve bu grubu da aşılarsak çok daha rahat edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Ateş Kara, Posta'dan Murat Çelik'e konuştu ve "Biz dikkatli yaşamaya devam edersek, aşı takvimimiz de sorunsuz işlerse haziran sonunda rahatlayacağımızı düşünüyorum." dedi.

Vaka sayıları ve aşılamaya ilişkin de dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Bilim Kurulu üyesi Kara şu mesajları verdi:

"Düşüş var ama..."

- Rakamlarda bir düşüş var ama henüz rahatlayacak noktada değiliz. Biraz daha sıkı durmaya ihtiyacımız var. Aşı çok önemli bir parametre. Yeni gelecek aşılarla birlikte çok daha iyi bir noktaya gideceğiz. Durumu şöyle düşünelim. Büyük bir kazanın içinde misketler var ve siz gözleriniz kapalı şekilde elinizi o kazana daldırıyorsunuz. Şu anda vaka sayımız çok olduğu için elinize bol miktarda misket geliyor. Bizim bu sayıyı biraz daha azaltmamız lazım ki, kazana elimizi daldırdığımızda misketlere dokunmadan geri çıkarabilelim. Henüz o noktada değiliz. Hala çok dikkatli olmamız gereken bir dönemdeyiz. Mesafeye, maskeye ve sosyal kalabalığa çok dikkat etmemiz gerekiyor.

"Henüz erken"

Bizim genel anlamda sokaktaki uyumumuz çok kötü değil. Açık havada da çok büyük sıkıntı yok. Şimdi o bakımdan da avantajlı bir döneme giriyoruz. Ama en büyük sıkıntımız şu. İnsanın doğasında var. Tanıdığımız, bildiğimiz insanlarla daha rahatız. Biraz daha güvende hissediyoruz. Böyle ortamlar şu anda risk yaratıyor. O ortamlara dikkat etmeliyiz.

Bir kapanma dönemini, bayramı geçirdik ama hala mesela evlerimizde misafir ağırlayabileceğimiz veya rahatça bir araya gelebileceğimiz kadar rahat bir döneme girmedik. Bu noktaya dikkat etmemiz lazım.

""Ben aşılıyım, bana bir şey olmaz" diye düşünmememiz..." - Evet aşı çok etkili ama aşılıyız diye veya "Ben aşılıyım, bana bir şey olmaz" diye düşünmememiz gerekiyor. "Bana bir şey olmaz" mantığı aşıyı olan kişi açısından bir yere kadar doğru. Aşı kişiyi büyük ölçüde koruyor ama aşılı kişi virüsü alıp bir başkasına taşıyabiliyor. İhtimali azaldı ama hala böyle bir risk var. O yüzden, aşı olmuş kişiler olarak işin bu tarafını gözden kaçırmadan hareket etmemiz gerekiyor.

Eğer bizim aşı takvimimiz beklediğimiz ve planladığımız şekilde hayata geçerse, ki geçecek gibi görünüyor çünkü çok net sözler veriliyor, o zaman biz sanki haziran sonuna biraz daha rahatlarız gibi geliyor. Belki temmuzda da kayabilir ama iyi bir noktaya geliriz. Bu arada 65 yaşın üstünde, aşıda tereddüt eden yüzde 18'lik bir grubumuz var. Onların soru işaretlerini giderip, ikna eder ve bu grubu da aşılarsak çok daha rahat edeceğiz.

Bunun dışında yaşı nedeniyle henüz aşılanmamış kişiler var. Sağlık sebepleriyle aşının tam olarak etki etmediği insanlarımız da var. Bizim hızla, aşılayabildiğimiz herkesi aşılamamız gerekiyor. Böylece riskler iyice azalmış olacak.
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